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嫌前車開太慢 攔車砸窗被判拘役80天代價8萬元
劉姓男子不滿前方蔡男的車開太慢，切入蔡車前方並突然減速煞車，並在攔停蔡車後，持拔釘器砸破蔡車車窗才離去，檢方偵辦後將劉起訴。基隆地院安排雙方和解失敗，法官認為劉無賠償誠意，依強制罪處拘役50日、毀損罪處拘役30日，如易科罰金，折算約為8萬元。全案可上訴。
蔡姓夫妻另提請求損害賠償附帶民事訴訟，全案由基隆地院民事庭審理中。
判決指出，劉男今年1月11日晚上7點40分左右，駕車載簡姓、詹姓友人沿新北市萬里區台2線往金山方向行駛。劉不滿同向前方由蔡男駕駛的轎車開太慢，行經指標44.5公里核二廠路段，切進蔡車道前方並急煞，阻擋蔡車行進。
劉男持拔釘器下車，走到蔡車駕駛座旁，用拔釘器敲破駕駛座車窗玻璃後離去。蔡姓夫妻控告劉男涉嫌妨害自由、毀損。基隆地檢署偵結，認定犯行起訴。
基隆地院審理時，安排劉男與蔡姓夫妻調解，雙方未能和解。法官認為劉無賠償誠意，應予非難。審酌劉坦承犯行及犯罪手段、目的、告訴人所受損害等情狀，依強制罪處拘役50日，犯毀損他人物品罪處拘役30日，應執行拘役80日，如易科罰金，以1千元折算1日。
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