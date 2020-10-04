妙齡女賣門號賺500元 歹徒卻拿去騙11.5萬元黃金

台中市林姓女子在去年8月間以300元向人購買一張SIM卡後，再以500元價格，轉賣給綽號「小恩」的詐騙集團，藉此獲利500元，歹徒取得該手機門號後，向苗栗縣張姓女子謊稱，有管道可高價販售黃金，只要張女協助刷卡即可，張女不疑有他，到銀行購買11.5萬元黃金後，交付給一名歹徒，事後才知受騙，警方循線查獲林女，台中地院審結，依幫助詐欺罪，判林女拘役20天，得易科。

根據判決書，台中市林姓女子（27歲）在去年8月17日，以300元向人收購手機門號後，於同年9月14日，以500元代價，在台中火車站外第一廣場，將門號販售與年籍不詳暱稱「小恩」所屬的詐騙集團。歹徒取得門號後，在同日晚間就以LINE暱稱為「劉建連」的帳號，向苗栗縣張姓女子謊稱，有管道可以高價賣掉黃金。

張姓女子為了賺錢，不疑有他，隨即到苗栗縣頭份市某銀行，刷卡購買11.5萬餘元的黃金，隨後在交付給歹徒，張女事後遲遲收不到販售黃金的獲利，才知受騙上當報警。

警方循線查出歹徒使用的門號是林女所販售，循線通知林女到案說明，林女否認有幫助歹徒詐欺的意圖，全案依幫助詐欺罪移送台中地檢署偵辦，檢方偵結起訴。