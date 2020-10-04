被判撤職停止任用2年 張天欽提再審遭駁回
前促轉會副主委張天欽107年間遭爆料為選戰打手，請辭獲准，並遭監察院彈劾。公懲會（已改懲戒法庭）判決撤職及停止任用2年。張天欽不服提再審。懲戒法院判決駁回。
前促轉會副研究員吳佩蓉向媒體爆料錄音檔，指張天欽於民國107年8月24日在會議中點名當時參選新北市長的侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作很可惜」等語，引發各界議論。張天欽事後請辭獲准。
行政院後來發布調查報告表示，張天欽思慮欠周、言語輕率，嚴重損及促轉會公信力，應負最大程度政治責任，行政院已予以免職。監察院去年10月間通過彈劾張天欽，案件移送公務員懲戒委員會。
公懲會認為，張天欽當時為促轉會副主任委員兼發言人，未能以身作則，嚴守行政中立，反而以此違失行為，重創促轉會聲譽，讓促轉會能否推動轉型正義遭受嚴重質疑，已損官箴與人民對政府的信賴，判決撤職並停止任用2年。
張天欽主張，原判決基於不完整的片面證據，再推測他的言論動機立論，導致事實認定產生重大違誤，並與諸多證據所示內容相反，明顯違反證據、論理法則，而有顯然的法令適用錯誤，提起再審。
懲戒法院懲戒法庭認定，原判決並無張天欽所指違背證據、論理法則或適用法規顯有錯誤的情形，再審無理由，判決駁回。
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