快訊

影／最丟臉風景！ 武嶺監視器被「到此一遊」亂貼

蔣中正黯然下台真相…李宗仁與中共密謀逼宮 美推波助瀾

被判撤職停止任用2年 張天欽提再審遭駁回

中央社 / 台北4日電

張天欽。報系資料照／記者杜建重攝影
張天欽。報系資料照／記者杜建重攝影

促轉會副主委張天欽107年間遭爆料為選戰打手，請辭獲准，並遭監察院彈劾。公懲會（已改懲戒法庭）判決撤職及停止任用2年。張天欽不服提再審。懲戒法院判決駁回。

前促轉會副研究員吳佩蓉向媒體爆料錄音檔，指張天欽於民國107年8月24日在會議中點名當時參選新北市長的侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作很可惜」等語，引發各界議論。張天欽事後請辭獲准。

行政院後來發布調查報告表示，張天欽思慮欠周、言語輕率，嚴重損及促轉會公信力，應負最大程度政治責任，行政院已予以免職。監察院去年10月間通過彈劾張天欽，案件移送公務員懲戒委員會。

公懲會認為，張天欽當時為促轉會副主任委員兼發言人，未能以身作則，嚴守行政中立，反而以此違失行為，重創促轉會聲譽，讓促轉會能否推動轉型正義遭受嚴重質疑，已損官箴與人民對政府的信賴，判決撤職並停止任用2年。

張天欽主張，原判決基於不完整的片面證據，再推測他的言論動機立論，導致事實認定產生重大違誤，並與諸多證據所示內容相反，明顯違反證據、論理法則，而有顯然的法令適用錯誤，提起再審。

懲戒法院懲戒法庭認定，原判決並無張天欽所指違背證據、論理法則或適用法規顯有錯誤的情形，再審無理由，判決駁回。

張天欽 促轉會

延伸閱讀

持空氣槍到回收場行搶未果 男累犯被判3年10月徒刑

丈夫承攬學校午餐標案被質疑 邱于軒：可受檢驗

黃敏惠學位受質疑 嘉義大學深夜說話了

李眉蓁論文吹哨者這次關注嘉義市長 黃敏惠回應了

相關新聞

苗栗苑裡機車撞進住家大門 瘡痍滿目2人受傷

苗栗縣苑裡鎮忠信街昨天晚上發生2輛機車相撞車禍，其中一輛機車撞進路旁住家大門，現場鬥門架、玻璃碎片散落一地，瘡痍滿目，屋...

嫌前車開太慢 攔車砸窗被判拘役80天代價8萬元

劉姓男子不滿前方蔡男的車開太慢，切入蔡車前方並突然減速煞車，並在攔停蔡車後，持拔釘器砸破蔡車車窗才離去，檢方偵辦後將劉起...

妙齡女賣門號賺500元 歹徒卻拿去騙11.5萬元黃金

台中市林姓女子在去年8月間以300元向人購買一張SIM卡後，再以500元價格，轉賣給綽號「小恩」的詐騙集團，藉此獲利50...

被判撤職停止任用2年 張天欽提再審遭駁回

前促轉會副主委張天欽107年間遭爆料為選戰打手，請辭獲准，並遭監察院彈劾。公懲會（已改懲戒法庭）判決撤職及停止任用2年。...

強扳急診室電動門 兩男大鬧醫院各罰5000元

溫姓、廖姓男子今年6月凌晨因受外傷跑到國軍新竹地區醫院急診室救治，因不耐等候，兩人竟徒手強扳急診室電動門，導致電動門脫軌...

彰化地檢署遷建工程重新招標 司法園區露曙光

彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室新建工程從去年底開始辦理招標卻流標4次，由於營建成本不斷攀升，彰化地檢署已爭取中...

役男花27萬找槍手代驗免役 槍手幫其他人驗退露餡

台中市張姓男子是義務役男，他在2016年、2017年間，都利用找人代驗的方式驗退，不過因第一次犯行時，沒有再到醫院複驗，...

持空氣槍到回收場行搶未果 男累犯被判3年10月徒刑

李姓男子有強盜前科，被控於去年3月15日，持空氣槍到台南市某回收場涉嫌破壞監視器鏡頭，並向回收場負責人林妻表示要搶劫，林...

客運司機肇逃吊照3年喊冤 法官：值得同情但愛莫能助

鄭姓客運司機開車變換車道時，造成客運右後方女騎士摔車，3人受傷。鄭肇事後逃離現場，檢方處分緩起訴，應支付公庫1萬元。監理...

為了5千元 男子當詐騙車手判刑1年4月

莊姓男子被控為了5千元酬勞，加入詐騙集團當車手，去年12月間兩度由集團成員冒充警務人員打電話給楊姓女被害人，向楊謊稱她涉...

辱罵同事「龜兒子」 大廈管理員口出穢語被判拘役30天

張姓大廈管理員被控於今年6 月間，因與王姓同事交接工作時起口角爭執，張在不特定住戶均得出入一樓大廈大廳，涉嫌對王辱罵「龜...

不能安全駕駛…毒駕肇事 罕見判3月

桃園柯姓男子毒駕肇事，還彈飛路邊呼呼大睡，法院依公共危險罪判他三月徒刑。實務上，毒駕成罪案例不多，法界人士指出，相對酒駕...

熱門新聞

小兒子長得不像爸爸！ 男鑑定驚查「兒子變弟弟」怒斷父子關係

為愛找小弟砸現代汽車三重店 北投店經理被逮懊悔不已

爬抹茶山走不動竟叫救護車？ 網轟離譜

暖心！警察到家抓通緝犯落空 卻義助其孤苦貧病老母

連假憾事 55歲男與家人划完獨木舟上岸突昏倒送醫不治

台東休旅車墬25公尺邊坡 一家四口1人受傷送醫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。