強扳急診室電動門 兩男大鬧醫院各罰5000元

溫姓、廖姓男子今年6月凌晨因受外傷跑到國軍新竹地區醫院急診室救治，因不耐等候，兩人竟徒手強扳急診室電動門，導致電動門脫軌無法關閉，還在急診室內大聲咆哮、拒絕掛號及配戴口罩，影響急診室運作，遭警方依違反社維法移送；新竹地院裁定兩人共同藉端滋擾公共場所，各處罰鍰5000元。

不過，溫、廖兩人否認有違序行為，溫稱，當時因朋友流血不止，在急診室大門按門鈴沒反應，才把大門扳開，因情況緊急加上有喝點酒，講話才比較大聲，朋友又流血不止，才未理會配戴口罩及掛號人員的勸導，叫院方優先幫忙處理友人傷口。廖則說，朋友受傷血流很多，急診室大門怪怪的才把門硬拉開，當時情況緊急口氣比較差，真的沒有大聲。

法官認為，溫、廖兩人因友人受傷，未配合醫院管制，強行毀壞管制門進入急診室，大聲咆哮呼喚醫護人員，強令要為友人救治，經護理人員請出手術室，並經保全人員及掛號人員要求提供病人資訊及配戴口罩，兩人皆拒絕且口氣不佳，此舉已達妨害公共秩序、擾亂社會安寧的潛在目的，也超出一般人所容許的合理範圍，兩人的供詞無非是卸責之詞，不可採信。