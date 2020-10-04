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彰化地檢署遷建工程重新招標 司法園區露曙光
彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室新建工程從去年底開始辦理招標卻流標4次，由於營建成本不斷攀升，彰化地檢署已爭取中央再增加預算，從原15億多元，再增加到18.1億元，最近已再重新公告招標，希望合署辦公室能早日動工，讓各界期盼的彰化司法園區不要遙遙無期。
由於合署辦公室若遷移，目前位於市區黃金地段的地檢署土地將由員林公所收回再利用，彰化地檢署現址與一旁的彰化看守所佔地約4公頃，位於員林市區黃金地段，員林公所早就希望能收回再規劃。
且彰化地方法院已於2016年遷建到員林大道的外環區域，緊臨員林演藝廳，各界也期許等地檢署再遷建後，該區即成為司法園區，近年來已有不少律師事務所均已先進駐該區。
法務部計劃在2.6公頃土地規劃興建彰化地檢署和行政執行署彰化分署合署辦公室，預定地上的愛買商場已於今年1月拆除，所以該地段現在入夜後一片漆黑。
不過彰化地檢署委由營建署辦理遷建工程招標作業，由於遷建計畫從2017年即核定開始規劃，營建成本早已節節上升。
彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成表示，遷建案從去年底招標至今已流標4次，經檢討後，彰檢再向中央爭取補助經費，最近已核定增加到18.1億元，並在9月底開始公告招標，公告時間將到10月23日，若能順利招標出去，希望能在2023年底完工。
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