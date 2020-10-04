役男花27萬找槍手代驗免役 槍手幫其他人驗退露餡

台中市張姓男子是義務役男，他在2016年、2017年間，都利用找人代驗的方式驗退，不過因第一次犯行時，沒有再到醫院複驗，隔年又被通知入伍，張透過不明管道，找來患有僵直性脊椎炎的林姓男子代驗，並交付27萬元的酬勞，張順利驗退，不過因林又替2名役男代驗驗退，遭醫院發現檢體為同一人後露餡，台中地院依意圖免除職役詐偽罪，判1年1月。

根據判決書，張姓男子在2017年3月間遭徵召入伍，張透過不明管道，找來患有僵直性脊椎炎的林姓男子，持張的健保卡、身分證等資料，前往國軍桃園總醫院體檢代驗，代驗成功後，張再提供林27萬的酬勞，林順利幫張完成體驗，張順利取得患有僵直性脊椎炎的診斷證明書，交付給陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊機械化步兵連申請停役，承辦人員再報請國防部陸軍司令部審核，順利辦理停役。

不過因林姓男子不只幫張代驗，還幫其他的兩名役男，以相同的方式，在國軍桃園總醫院代驗，軍方清查名單後察覺有異，委請醫院調閱相關資料，發現檢體都是來自同一人，查出林姓男子涉案，但林已聞風逃逸，目前遭到檢方通緝。

台中憲兵隊在2018年間帶回張姓男子，張承認涉案，還坦承在2016年間，也以相同手法在新訓中心找人代驗驗退，不過因為沒有再到醫院複驗，隔年又收到兵單，才又透過管道找到林代驗，台中地檢署原處分張緩起訴，並要張繳交30萬元緩起訴處分金，但張沒有在時限內繳錢，檢方撤銷緩起訴處分。