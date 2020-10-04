持空氣槍到回收場行搶未果 男累犯被判3年10月徒刑

李姓男子有強盜前科，被控於去年3月15日，持空氣槍到台南市某回收場涉嫌破壞監視器鏡頭，並向回收場負責人林妻表示要搶劫，林妻趁機逃離辦公室，李在辦公室內翻找財物未果，取走監視器主機及螢幕逃逸，案經警方法辦起訴。台南地院依李觸犯攜帶兇器強盜未遂罪，累犯，判處徒刑3年10月；李觸犯毀損罪，判處拘役15天，得易科罰金，案可上訴。

判決說，李前因強盜案件，經台南地院判處徒刑3年8月，2017年10月執行完畢。去年3月15日上午9點多，李前往台南市某回收場欲向林姓男負責人強取財物。李至回收場後，為避免遭監視錄影器攝得犯罪影像，進入回收場前，先持不明器具，敲擊設於大門上監視器鏡頭共4 個，使監視器鏡頭受損不堪使用。

李另攜帶空氣槍1 支並敲擊回收場大門，適在林姓負責人之妻為其開門，並同意李入內後，在回收場辦公室處詢問來意。李持空氣槍指向林妻恫稱「搶劫」，林妻見狀逃離辦公室，往回收場員工聚集處逃逸，並趁機躲藏於隱密處。

李離開辦公室追林妻未果後，返回辦公室並翻找桌椅尋覓財物未果。李懼其犯行遭發現，將置於辦公室內監視器主機、電腦螢幕各1 台等物取走，林妻報警法辦起訴。

法院審理時，李坦承攜帶不具殺傷力空氣槍至回收場，取走監視器主機及螢幕，但矢口否認有毀損、加重強盜犯行。法官經查，監視器鏡頭遭破壞，主機和螢幕被李帶走，認為李所供稱為卸責之詞，不採信。