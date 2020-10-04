客運司機肇逃吊照3年喊冤 法官：值得同情但愛莫能助

鄭姓客運司機開車變換車道時，造成客運右後方女騎士摔車，3人受傷。鄭肇事後逃離現場，檢方處分緩起訴，應支付公庫1萬元。監理單位裁處鄭吊銷駕照3年，他不服興訟，指未撞到機車不知肇事；再吊照一事二罰，會讓他不能再開客運營生。基隆地院審結，認定鄭肇事逃逸，裁處並未違反一事不二罰原則，駁回告訴。

判決指出，鄭男去年9月7日上午10點多，駕駛客運沿基金一路往麥金路方向行駛。行經基金一路112巷口變換車道時，載2名小孩騎在右後方的洪女閃避不及，人車倒地，3人都受傷。鄭未停車救護及處置，直接駕車駛離現場。

基隆市警四分局認有肇事致人受傷逃逸，舉發違規，並依肇事逃逸罪嫌送辦。基隆地檢署同年12月5日作成緩起訴處分確定，鄭應支付公庫1萬元。公路總局台北市區監理所認鄭有違規事實，今年2月4日依道路交通管理處罰條例裁處吊銷駕照3年。

鄭不服，提起行政訴訟，指客運並未撞到洪女機車，所以非肇事，否則一定會停車查看。事故發生時，雖有從右後照鏡看到機車倒地，認為洪女自摔與他無關，且車上有乘客，才無法立即停車確認是否發生事故。

鄭說，他涉肇逃已與洪女達成和解，並獲緩起訴處分，支付公庫1萬元，得到教訓。吊照處分顯然一事二罰，且讓他3年內不能駕駛客運為業，將受巨大損害，訴請撤銷處分

法官勘驗公車行車記錄器影像，客運持續行駛在洪女機車左前方，前方道路減縮接近右轉彎道時，客運往右偏駛，逐漸駛入洪女騎的車道，並驟然開到機車前方，洪女見客運迫近向右偏移，人車倒地，客運繼續往前離開現場。

法官指出，肇事是指發生造成傷亡或財損交通事故，兩車有無碰撞並非要件。洪女已騎在客運右後方數分鐘，鄭明顯知道，且稱從右照後鏡看到機車倒地，卻未下車察看，逕行離去，明顯有過失，構成違規處罰要件。

行政罰法明定同一行為同時觸犯刑事法律及違反行政法，依刑事法律處罰。如經不起訴、緩起訴處分確定，得依違反行政法裁處，因此監理單位裁處鄭男吊照3年，未違反一事不二罰原則。