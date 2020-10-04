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為了5千元 男子當詐騙車手判刑1年4月

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

莊姓男子被控為了5千元酬勞，加入詐騙集團車手，去年12月間兩度由集團成員冒充警務人員打電話給楊姓女被害人，向楊謊稱她涉及詐騙案件，錢要扣押監管，並指派莊至楊家涉嫌取得50萬元，第二次集團又以同手法向楊取款15萬元後，莊被警方逮捕法辦起訴。台南地院依詐欺取財罪，判處莊徒刑1年4月，全案可上訴。

判決說，莊姓男子去年11月間，經由綽號「貝貝」女子介紹加入詐欺集團，集團成員去年12月2日上午撥打電話給楊姓女被害人，冒用「警察局林科長」名義，向她謊稱涉及詐騙案件，要分案調查，錢要扣押監管，不然將收押楊女，並將指派人至她家取款。

去年12月3日中午，楊女分別在郵局、銀行各提領25萬元，莊當天上午自桃園搭高鐵南下，再轉搭乘計程車前往楊女台南市住處，同日下午3點多，進入該處車庫內，向楊女收取50萬元後，從中抽取3千元作為報酬，再搭高鐵返回桃園，與詐欺集團成員以手機聯絡後，其他款項由成員取走。

詐欺集團得手後，再撥打行動電話給楊女，要她再交付15萬元。莊則於12月5日11點，在楊家收取現金15萬元，從中抽取2千元作為報酬。

直到去年12月9日上午10點30分，莊在台南市安南區安生街 與育安四街口附近，向林姓男子收取紙袋1個，內有千元紙鈔1張及千元假鈔1疊，適經林報警而當場查獲，法辦起訴。

法官審酌，莊正值青壯之年，不思依循正途獲取財富，竟貪圖不法利益，參與詐欺集團擔任車手，負責向告訴人收取遭詐欺款項，價值觀念偏差，致告訴人受騙受有財產上損害，念及莊自始坦承犯行，尚有悔意，兼衡其擔任詐騙集團角色及獲取報酬數額等一切情狀，量處其刑，以資懲儆。

莊姓男子加入詐騙集團當車手，去年12月間兩度向楊姓女被害人涉嫌取得65萬元現金，獲得5千元酬勞，台南地院依詐欺取財罪，判處莊徒刑1年4月。圖／聯合報系資料照片
莊姓男子加入詐騙集團當車手，去年12月間兩度向楊姓女被害人涉嫌取得65萬元現金，獲得5千元酬勞，台南地院依詐欺取財罪，判處莊徒刑1年4月。圖／聯合報系資料照片

詐欺 詐騙集團 車手

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