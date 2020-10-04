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辱罵同事「龜兒子」 大廈管理員口出穢語被判拘役30天

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

張姓大廈管理員被控於今年6 月間，因與王姓同事交接工作時起口角爭執，張在不特定住戶均得出入一樓大廈大廳，涉嫌對王辱罵「龜兒子」等穢語，王不甘受辱報警法辦、起訴。台南地院依張觸犯公然侮辱罪，判處拘役30天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，張姓男子（56歲）與王姓男被害人都是台南市中西區某大廈管理員，之前曾因細故生嫌隙。今年6月15日上午6 點多，張在一樓大廳，因與王交接工作起口角爭執，張對王辱罵「臭雞八」、「龜兒子」、「抓耙子」等語，貶損王人格及社會評價。王不甘心受辱，報請警方法辦起訴。

法官審酌張僅因與告訴人間細故糾紛，即心生不滿，不循理性文明方式解決紛爭，即公然對告訴人口出穢語加以辱罵，貶損告訴人之人格評價，未能尊重他人人格法益，應予責難；並衡量張迄今未與告訴人達成和解，家庭經濟狀況等一切具體情狀量刑。

張姓大廈管理員被控涉嫌對王姓同事辱罵「龜兒子」等穢語，台南地院依張觸犯公然侮辱罪，判處拘役30天，得易科罰金。圖／聯合報系資料照片
張姓大廈管理員被控涉嫌對王姓同事辱罵「龜兒子」等穢語，台南地院依張觸犯公然侮辱罪，判處拘役30天，得易科罰金。圖／聯合報系資料照片

公然侮辱

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