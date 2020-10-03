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惡習難改！知名食品公司引狼入室 過年遭員工偷166萬

聯合報 / 記者王長鼎蔡翼謙／台北即時報導

王姓男子曾犯竊盜、詐欺罪，出獄後到新北市一家食品公司當工程師，豈料不到一年又技癢，趁今年過年連假最後一天公司無人，從窗戶爬入，偷走總經理、廠長辦公室所存放及保險櫃共166萬現金，台北地院審結，判他有期徒刑6月，可易科罰金18萬。

王（30歲）去年開始在新店區一家食品公司擔任工程師，他今年過年連假最後一天晚上，騎妻子的機車到公司附近停放，再徒步從公司旁建築工地爬上二樓窗戶，進入竊取總經理的保險櫃32萬現金、抽屜48萬8千，還有廠長的辦公室86萬800，共166萬餘元。

黃擔憂作案過程遭監視器拍下，自備螺絲起子，進入機房將監視器主機硬碟拆走，警方獲報調閱公司周邊監視器，發現黃涉嫌重大，48小時內將他拘提到案，發現他皮夾裡有4萬多元。

黃本刻意將剩餘贓款交代不清，檢察官將他聲押，法官開羈押庭時，黃才坦承還有104萬藏在家中的樓梯間，其餘贓款已花完。

台北地院根據筆錄、監視器畫面，依加重竊盜罪嫌判處黃有期徒刑6月，可易科罰金18萬，可上訴。

王男今年過年期間闖入任職公司偷走公款166萬。記者蔡翼謙／翻攝
王男今年過年期間闖入任職公司偷走公款166萬。記者蔡翼謙／翻攝
王男今年過年期間闖入任職公司偷走公款166萬。記者蔡翼謙／翻攝
王男今年過年期間闖入任職公司偷走公款166萬。記者蔡翼謙／翻攝
警方在王男家中樓梯間查出剩餘104萬贓款。記者蔡翼謙／翻攝
警方在王男家中樓梯間查出剩餘104萬贓款。記者蔡翼謙／翻攝
警方在王男家中樓梯間查出剩餘104萬贓款。記者蔡翼謙／翻攝
警方在王男家中樓梯間查出剩餘104萬贓款。記者蔡翼謙／翻攝

贓款 竊盜

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