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痴情公費留學生偷錄音查出妻偷情 「遭休掉」法官不准

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

獲教育部公費留學義大利的饒姓博士生與陳姓藥局女老闆結婚，兩人分居台灣、義大利，婚後三個月陳到義大利找饒，饒感覺陳變心，在飯店偷放錄音筆，錄到陳跟兩名男子曖昧對話。陳向台北地院提民事訴訟請求離婚，法官認為饒雖違法蒐證，但仍有證據能力；而夫妻婚姻破裂時，責任較重一方不可請求離婚，判決陳女敗訴。

陳女主張，兩人2017年在義大利結婚，婚前饒保證她可用配偶身份到義大利申請居留，婚後卻發現不行，害她必須返台，兩人從此分居兩地，等於婚姻有名無實。

婚後，她曾到義大利找饒，兩人同遊歐洲、古巴、法國等地，豈料饒多次用錄音筆在飯店偷錄她跟友人對話，還嘗試解開她手機密碼，偷看訊息。

饒坦承偷錄音，因結婚才三個月，陳來義大利找他時，明顯變冷淡，錄音發現他跟一名林姓男子對話曖昧，互稱對方「寶寶」，還將求婚戒指給曾經追求她的一名游姓男子保管，饒憤怒向法官說「這才是兩人爭執導火線」。

法官指出，民事訴訟目的在解決紛爭，若當事人違法蒐集證據，並無規定其證據不採信，只要當事人沒有用強暴、脅迫方式蒐證，且涉及對象僅限夫妻兩人，就不違反比例原則。

因此，饒對林的隱私權侵害極小，並無違反重大法益或公序良俗，其錄音仍有證據能力。

法官查出，陳跟林男的對話包括互稱對方「寶寶」，雙方皆提到「我一樣很想你⋯很孤單⋯我吃醋⋯我愛你⋯親我⋯我要去吃飯了⋯我要你當奶油狗⋯我怕現在吸你會受不了⋯你有沒有真正SM過」。足以證明陳跟林的關係逾越正常男女交往範圍。

另外，陳也曾跟饒說「為什麼我明明知道自己做了很多錯事傷你很深⋯可是我卻沒有辦法對你有更多同理心⋯我從來都沒有忘記我做的錯和傷害了你⋯我真的很抱歉」。

法官指出，夫妻離婚僅責任較輕一方可向責任較重一方請求離婚，反之不能，若有責程度相同，雙方均可請求離婚。

法官審酌，陳明顯是責任較重一方，與他人確實有不當往來，且饒一再聲明不願離婚，有意進行婚姻諮商，陳不可依自身情況認為兩人婚姻破裂，訴訟駁回。

義大利公費留學生發現妻子偷情還遭妻子提離婚，法官認為妻子確實出軌，是責任較重一方，駁回妻子訴訟。圖／報系資料照
義大利公費留學生發現妻子偷情還遭妻子提離婚，法官認為妻子確實出軌，是責任較重一方，駁回妻子訴訟。圖／報系資料照

離婚 婚姻 留學生

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