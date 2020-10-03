把家當旅館！賭徒爸獨留妻兒扛2千萬債 老婆心累求離婚

高雄市一 名男子臨老沉迷賭博，玩遍麻將、天九牌、地下運動簽賭、六合彩、賽鴿賭盤，絲毫不聞問家族事業，走火入魔到「把家當成旅館」，久久進家門只記掛伸手討錢；討債人士追上門，他就猶如人間蒸發。妻子驚覺他賭債高築2500多萬，實在疲於應付逼債，決定向高雄少家法院訴請離婚，法官判准，還可上訴。

他妻子痛心指控，夫妻倆結縭40年，育有2子2女。沒想到，丈夫從2005年開始沉迷賭博，不但無心經營家族建材事業，也對家庭不聞不問，絲毫沒有工作分攤家計，回家只知道要錢，只要不順他意、勸他戒賭，他就大聲咆哮、失控胡亂扔東西。原本為了家庭和諧，只想忍氣吞聲，但直到丈夫無力處理賭債求助，才知道他至少欠了2500萬元。

妻子表示，丈夫去年8月19日離家出走後音訊全無，債權人不斷上門討債，一家人實在身心俱疲，幾度想電話聯繫丈夫，卻都找不到人，報案協尋也未果，顯然丈夫惡意遺棄，決定提告訴請離婚。

兩人的兒子出庭作證，表示爸爸長期賭博，麻將、天九牌、地下運動簽賭、六合彩、賽鴿等，很少參與家庭生活，爸爸賭博沒錢才會回家拿錢，沒拿到錢就大小聲、摔東西；父母常為了錢吵架。兒子表示，爸爸欠債跑路，不清楚人到底在哪裡。

高雄少家法院調閱相關資料，證實去年8月19日下午，確實有多名人士聚集他們住處催討債務，就連深夜凌晨時分，他們建材行鐵門都半掩了，部分追債人士仍不願離去。

家事法官認定，被告男子婚後沉迷賭博，未盡照顧家庭、扶養子女責任，還害妻兒飽受催債精神、經濟壓力，缺絲毫不關心聞問，可見兩人婚姻只剩形式，毫無實質互信、互愛、互諒態度，婚姻關係應有的互相扶持、深摯情感基礎顯然已破裂。