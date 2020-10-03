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「叫直升機送我回去」 菲律賓移工荒唐行徑成階下囚

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

菲律賓籍移工安尼爾在台南市南科園區廠商擔任維修員，因返鄉事宜與經理發生口角，在宿舍中庭持打火機燃燒吐司及垃圾，恫嚇「不叫直升機送我回去，我就要放火燒宿舍」，經報警處理，他失控推扯員警，還試圖搶奪配槍，經精神鑑定認案發時辨識行為能力顯著減低，台南地院認他犯恐嚇危害安全罪及妨害公務罪處10月徒刑，執行後令入相當處所施以監護1年，驅逐出境，可上訴。

檢警調查，安尼爾今年3月12日上午6時38分在新市區公司宿舍，因返鄉事宜與張姓經理發生爭執，竟在宿舍中庭持打火機燃燒吐司、塑膠袋及垃圾桶內垃圾，並對張恫稱「不叫直升機送我回去，我就要放火燒宿舍」等語，張嚇到報警處理。

新化分局唪口派出所郭姓及徐姓員警據報到場處理，安尼爾情緒失控徒手推扯兩警，並試圖搶奪其配槍，致郭四肢多處擦傷、徐右上肢鈍挫傷，最後遭兩警以妨害公務的現行犯逮捕。

安尼爾表示，在菲律賓曾經就醫多次，服用藥物後情形有改善，後因經濟狀況不佳，無法持續就醫，當時醫師診斷為憂鬱症，後再度在原公司要求下返回台灣工作。他說，希望張能給自己直升機回菲律賓，當時並沒有想到會傷害別人。

台南地院囑託嘉南療養院精神鑑定認安尼爾意識清楚，近期簽證到期回菲律賓，開始有聽幻覺（覺得自己一個人的時候也聽得到許多人在咒罵自己），被害妄想（覺得有人在自己的飯菜裡面加料、有人在跟蹤自己、或是在監視自己)，覺得自己有神力(手放在水中會變熱、看東西會自己動)。

院方判斷，安尼爾縱火當時，辨識其行為違法或依其辨識而行為的能力，受到精神症狀的影響，已達明顯減損的程度，依法減輕其刑。

台南地院認他犯恐嚇危害安全罪，處5月徒刑；又犯妨害公務執行罪，處6月徒刑。應執行10月徒刑，可易科罰金。並於刑的執行完畢或赦免後，令入相當處所施以監護1年，驅逐出境。

菲律賓移工安尼爾被依妨害公務現行犯逮捕，台南地院認他犯恐嚇危害安全罪及妨害公務罪處10月徒刑，執行後令入相當處所施以監護1年，驅逐出境。圖／本報資料照
菲律賓移工安尼爾被依妨害公務現行犯逮捕，台南地院認他犯恐嚇危害安全罪及妨害公務罪處10月徒刑，執行後令入相當處所施以監護1年，驅逐出境。圖／本報資料照

宿舍 菲律賓 直升機

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