長照中心疏失？久病老母疑因噎窒息死 家屬怒告求償

高雄市王老太太久病纏身，兒女將她送去私立長照中心照顧，但入住短短一個多月，卻疑因呼吸道噎塞食物、窒息而死。王老太太家屬怒告長照中心及越南看護疏失，求償58萬4150元。高雄地院審理，認為無積極理由證明看護餵食不當致噎塞，僅判長照中心退月費2萬1267元，其餘請求駁回；全案上訴二審中。

據了解，王老太太生前患末期腎病、陳舊性腦中風、心肌纖維化等疾病，2017年6月26日入住長照中心；長照中心2017年8月2日下午突然臉色不佳、血氧濃度降低，院方人員施心肺復甦術並聯絡送醫，同時通知王老太太家屬。無奈王到院時已無生命跡象，回天乏術；法醫解剖認定，王死因嗆食、呼吸道噎塞食物而窒息。

王的子女指控，長照中心看護用鼻胃管餵食牛奶時，理應注意老母親年紀老邁，須等牛奶吞嚥後再繼續餵食，但看護卻貿然連續灌食牛奶，導致嗆噎。王的兒子痛訴，老母親慈祥心善，深獲左鄰右舍讚揚，是不可多得的長輩，卻因長照中心、看護不可原諒嚴重過失，害她與世長辭，子女也因此無法晨昏定省、噓寒問暖。

王的子女除了要求長照中心退還2萬1267元月費外，還要支付殯葬費16萬多元，看護應賠償精神慰撫金共40萬元。長照中心只同意退還月費還2萬1267元。

高雄地院審理，調閱法醫解剖報告指出「胃內含40毫升棕色液體」，可見看護餵食方法正確，牛奶順利透過鼻胃管進入王的胃部，而無發生呼吸道阻塞情形，之後看護也未再餵食任何食物；法官指出，看護在中午將近12點左右餵食，但王直到當天下午2點左右，才出現不適症狀；一般而言，呼吸道遭食物噎塞窒息，在短短幾分鐘內就會產生呼吸困難，應該不至於在2小時後才出現窒息症狀。

法官函詢法醫，王老太太呼吸道噎塞食物，是否有可能因咳嗽、或其他行為所導致；法醫回覆，單憑解剖、組織病理切片，無從判斷事發原因究竟是外力導致或死者自身行為所致。法官認為，王的兒女主張看護不當餵食導致王呼吸道噎塞大量食物一說，證據顯然不足。