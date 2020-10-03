前航警官涉X光儀弊案 二審裁定延長限境8月

前航空警察局股長孫一鳴被控採購X光檢查儀時，勾結中國廠商、婚外情女子並收取回扣，一審遭判17年半。二審日前認定孫男涉犯貪污重罪，有逃亡之虞，裁定延長限制出境8月。

二審台灣高等法院裁定指出，合議庭審酌孫男與同案中支付回扣的蔡姓廠商涉犯貪污罪等，犯罪嫌疑重大，罪責非輕，有逃亡之虞，為妥適保全審理程序順利進行或日後刑罰的執行，從9月21日起限制出境、出海8個月。

全案緣於，航警局於民國103年度採購的雙射源X光檢查儀，在驗收時發現有瑕疵，主動報請桃園地檢署調查。檢調偵辦期間，考量中國廠商與中國軍方關係密切，質疑本案採購X光檢查儀，恐有資料外洩可能，因此一併追查是否有國安機密外洩。

桃檢起訴指出，負責該採購案的孫男，受到中國廠商、同方威視技術公司李姓女經理財色利誘，再勾結台灣的蔡姓廠商取得航警局標案，以同方公司的劣質X光檢查儀器交貨，依貪污治罪條例多罪起訴孫男及蔡男。李女部分另案偵辦中。

一審桃園地方法院認定，孫一鳴於民國102年至104年擔任航警局航空保安科科員兼股長期間，負責桃園機場安檢儀器等設備採購業務，因業務關係與李女發展出婚外情；孫一鳴居間協調護航蔡男投標，同方產品供貨方式，取得航警局多項標案。蔡男支付回扣給孫一鳴新台幣186萬元，另給李女120萬元。

桃園地院斥責，孫一鳴為依法令服務於國家具有法定職務權限公務員，受人民及國家託付，竟為維持婚外情，力促廠商取得標案，危及出入境旅客飛航安全、國家安全的國土保安等重大公共利益。

桃園地院2月底宣判，依貪污治罪條例的購辦公用器材舞弊罪及收取回扣罪，判孫一鳴應執行17年6月徒刑，褫奪公權10年，犯罪所得186萬元追繳沒收；蔡男被依貪污治罪條例的交付賄賂罪判5年8月，褫奪公權2年。案經上訴，二審由台灣高等法院審理中。