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前外交官誤指滯陸血友病少年為中國人 法院不罰

中央社 / 台北3日電

前外交官劉仕傑2月間在臉書指稱，滯留中國的血友病少年是中國人，遭警移送。士院認為，劉男誤信其他臉書粉絲頁而發文，事後隨即澄清道歉，不構成散布謠言，裁定不罰。

全案起於，一對母子今年1月間至中國湖北省荊門市探親，少年患有重型血友病，需定期施打藥劑，因武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情滯留湖北，導致藥劑即將用罄，海基會千里送藥，引發關注。

2月23日下午，劉仕傑在臉書指出，「血友病童是中國國籍，不是台灣籍。他是徹頭徹尾的中國人」，並指血友病少年雖可憐，但親生母親是中國人，只是在前一段婚姻取得了台灣國籍。

行政院大陸委員會隨即澄清，滯留中國湖北省的血友病少年是兩岸婚姻在台所生的子女，具有中華民國籍，網傳當事人是「中國人」的訊息並非事實。

警方認為，劉仕傑涉嫌觸犯社會秩序維護法「散布謠言，足以影響公共之安寧」規定，移送士林地方法院審理。

劉仕傑向警方表示，因為其他臉書粉絲專頁討論相關訊息時，提到血友病少年為中國人，他才在自己的臉書發文，發現少年確實有中華民國國籍後，當天晚間即更正澄清，翌日也對外表達歉意，文章只是評論時事並無惡意。

法官認為，劉仕傑因主觀認知錯誤而發表文章，卷內資料也無法證明劉仕傑明知為不實事實而故意散發傳佈於公眾，文章也不足以使見聞者畏懼、恐慌，不符「散布謠言，足以影響公共之安寧」的構成要件，日前裁定不罰，本案可抗告。

婚姻 中華民國 行政院

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