見男子踹門又持電擊棒揮砍12刀 法官認定防衛過當判刑

郭男4年前不滿黃女的表弟陳男不接電話，拿電擊棒電擊陳男，並踹開黃女的房，黃女的男友黃男見狀，與郭男起爭執，持水果刀殺傷郭男後，經郭男提告，黃男辯稱「郭高大，我瘦弱」出於正當防衛，法官以黃男朝郭頭部、肩部、腹部連殺12刀，難認是自衛，應屬「防衛過當」，經認罪協商，黃男與郭男達成和解，賠償郭新台幣20萬元，遂依傷害罪判刑6月，可易科罰金。

起訴書指出，黃男於2016年8月18日中午，在他的黃姓女友中市住處房間內，因見郭男進門後先斥責並拿電擊棒電黃女的表弟陳男，又踹開黃女上鎖的房門，手持電擊棒大聲責問黃女，因而心生不滿，出面阻止。

郭男旋與黃男起爭執，郭男出手拉扯黃男衣領，兩人相互扭打，黃持水果刀朝郭頭部、臉部、肩部、腹部等部位揮砍，致郭身中12刀而不支倒地，黃男則持刀逃離現場。經郭報警處理。