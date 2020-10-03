男子討房產不成毆母 北院認有再犯之虞裁押

台北市詹姓男子昨天前往母親住處，疑要求房產過戶不成，持拔釘器毆打母親，並打傷胞弟。北檢依殺人未遂等犯嫌重大聲押。北院今天認定詹男有再犯之虞，裁定羈押。

檢警調查，50歲詹男住在信義區虎林街，母親與胞弟同住在松山區八德路四段，詹母擁有數棟房產，平時以收租養家；詹男無業，經常到母親家索討金錢，甚至要求將房產過戶給他。

詹男昨天凌晨再度前往母親家要求分產，詹母不願搭理，詹男持拔釘器毆打母親，胞弟前往阻止也被毆傷，對外求救，鄰居報警處理。警方與消防隊到場破門而入，發現詹母頭部受到重創，失去意識，將受傷母子送醫，並將詹男帶回偵訊。

警方依殺人未遂、傷害等罪將詹男移送台北地檢署。檢察官訊後認定詹男涉犯重罪、犯罪嫌疑重大，向台北地方法院聲請羈押。

法官審理後，認為詹男與母親長期關係不睦，非短時間內所能消弭，且本案犯罪情節嚴重，詹男對法律的服從性甚低，犯後態度不佳，並無悔意，可能再犯，裁定羈押。