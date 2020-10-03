他未打方向燈1分鐘收2罰單辯故障 法官：可用手勢

王姓民眾開車在國道一號高速公路南向6.5公里處，及下基隆市五堵匝道後右轉實踐路253巷時，分別因變換車道、右轉未依規定使用方向燈，遭後車以行車記錄器舉發，收到2張違規罰單，其主張2件相距不到1分鐘，一行為不二罰，且是方向燈突故障，要求撤銷罰單，但被法官駁回，認為即使故障，也應用手勢提醒後車。

基隆地院判決書指出，王姓民眾107年4月25日上午7時許，駕駛汽車沿國道一號高速公路南向路段行駛，在南向6.5公里處，因「行駛高速公路未依規定變換車道」之違規行為，被後方車輛駕駛人以行車紀錄器錄影內容提出檢舉，國道公路警察局認 定變換車道未依規定使用方向燈逕行舉發。經裁處3000元，王不服提起行政訴訟。

王姓民眾主張，當時車輛方向燈故障，不是未打方向燈，行車前詳細檢查車輛燈光確實有效，行經違規地點時，因不明原因致右後方向燈故障。並指縱使有過失而應受裁罰，其已繳納基隆市警察局違規通知單之罰鍰在案，因車輛方向燈故障導致變換車道而無法使用方向燈，屬同一行為，因變換車道及右轉間隔未達1分鐘，一行為不二罰，開2張罰單有違比例原則。

舉發機關指出，原告在高速公路變換車道前未依規定使用方向燈，違規事實明確，又其於駛離交流道後另有轉彎未使用方向燈之違規行為，2件違規行為屬2行為，分別違反不同規定，依行政罰法規定，應分別處罰，並未違「一行為不二罰」之原則。

法官審理認為，檢舉人係採實名檢舉，以科學儀器行車紀錄器之錄影畫面，透過網路檢舉之方式檢舉，處理系統人員再依各事件之管轄而交由不同管理機關作後續處置。

王姓民眾向法官指其有發現儀表板燈光閃爍情形，方向燈突然故障。但法官指既發現儀表板有燈光閃爍之情形，即應依道路交通安全規則第91條規定，以手勢顯示其欲變換車道之方向，以提醒後車注意及維護用路安全，但駕駛都沒有用手勢為之。

是否一罪兩罰？法官指各次違規行為，自應分別評價，依行政罰法第25條規定，即應分別處罰，並無何有違比例原則、一行為不二罰原則。