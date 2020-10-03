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公車司機憂被詐財拒載乘客 妨害搭車權判拘役

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

豐原客運公車張姓司機，去年4月搭載乘客楊男等人，因遇路口紅燈煞車，致欲下車的楊跌倒受傷，楊提起過失傷害告訴，檢察官將張予以不起訴處分。去年9月楊要搭公車，張說「你不要給我上來，我不讓你上來，你敢上來試試看」，脅迫楊不得上車，妨害楊搭乘公車的權利，台中高分院依強制罪判張拘役20日，得易科罰金。不得上訴。

豐原客運旅客運送契約第3條規定「1.旅客身患傳染病者。2.兒童過於幼小無人護送者。3.酗酒或狀似瘋癲者。 4.攜帶違禁品、危險品、易生變壞或破損之物品、不潔或易汙損他物之物品、厭惡品。5.不適宜隨車運送之動物類，但引導視障乘客之導盲犬除外」得拒絕搭乘，但楊姓乘客未違反這些規定。

判決書指出，張男是豐原客運公車司機，負責載送乘客，對豐原客運所規範拒載乘客相關規定有所知悉。張於去年4月10日中午，駕駛豐原客運公搭載乘客楊男途中，楊起身刷卡並欲下車時，適張遇路口紅燈煞車，楊因而往前跌倒受傷，遂對張提出過失傷害告訴，張獲檢察官不起訴確定。

張認為楊受傷是故意詐財，因而對楊心生不滿。去年9月21日下午，張駕公車行至中市西區三民路1段與林森路口之公車站牌，見楊要自公車側門上車，隨即走至公車側門口以「你不要給我上來，我不讓你上來，你敢上來試試看 ，看我敢不敢打你，我們公司說不讓你上來」，脅迫楊不得上車，妨害楊搭乘公車權利。

兩人因而發生口角衝突，張返回駕駛座報警處理，楊乃伺機上車坐在公車椅子上，張見狀遂要求公車上乘客全部下車，經警到場處理並告知張不得拒載乘客，張為使其他乘客得以繼續搭乘，且因楊表示要對他提出告訴，並隨同警察至派出所製作筆錄，張始再請乘客上車而繼續行駛。

張姓司機否認強制犯行，在偵查中辯稱「因先前楊男搭車時故意跌倒要詐財，所以我才拒絕搭載楊，怕楊搞鬼。公司沒有拒載他的公文。他不符合法定拒載事由，豐原客運有約談我，公司說不能拒載，公司要我做好情緒上的管理。

足認張確有因前次業務過失傷害案件，對楊心生怨懟，藉故拒絕讓楊上車，張並無正當法源依據，顯有以脅迫妨害人行使權利之主觀犯意及動機，甚為明確。

二審合議庭以張男雖僅短暫拘束乘客楊男的活動自由76秒，但已達妨害人行使權利的程度，一審依強制罪判處拘役20日，並無違誤，張上訴無理由，遂將全案駁回，仍判處拘役20日。不得上訴。

豐原客運公車張姓司機，去年拒絕載楊姓乘客，張說「你不要給我上來，我不讓你上來，你敢上來試試看」，妨害楊搭乘公車的權利，台中高分院依強制罪判張拘役20日，得易科罰金。圖／本報資料照
豐原客運公車張姓司機，去年拒絕載楊姓乘客，張說「你不要給我上來，我不讓你上來，你敢上來試試看」，妨害楊搭乘公車的權利，台中高分院依強制罪判張拘役20日，得易科罰金。圖／本報資料照

檢察官

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