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男子猛刷卡買金鍊換新手機不手軟 原來寃大頭另有其人
新北市21歲林姓男子去年偷走任職公司老闆的美國運通卡，到珠寶店刷卡買金項鍊，又到通訊行購買I-PHONE手機，簽名盜刷總金額共8萬餘元，得手後又將信用卡悄悄放回老闆辦公室，以為神不知鬼不覺，老闆事後發現刷卡金額異常，才發現竟是員工林男所為。新北地院日前依偽造文書罪判刑5個月，得易科罰金15萬元，可上訴。
判決指出，林姓男子擔任新北市新莊區一間公司廖姓負責人祕書，月薪4萬元，去年2月見老闆將一張美國運通卡放在辦公桌上，竟起貪念，先持卡到台北市延平北路一間連鎖珠寶行，刷卡簽名購買價值3萬9000多元的金項鍊一條，之後又到新莊區一間通訊行，再度刷卡購買4萬1500元的全新I-PHONE XSMAX手機一支。
林男得手後又悄悄的將信用卡放回老闆桌上，以為神不知鬼不覺，廖姓老闆事後發現信用卡有刷卡異常的情況，向銀行查詢刷卡消費紀錄，驚覺信用卡遭人盜刷，報警後查出竟是林男所為，氣憤提告。
新北地院日前依偽造文書罪判處林男5個月徒刑，得易科罰金15萬元，犯罪所得均依法沒收，仍可上訴。
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