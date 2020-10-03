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不滿削價競爭 5天內兩度撂人上門砸店 3惡煞判賠

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

綽號「海龍」賴姓男子2年前夥同梁姓及張姓男子等人，二度前往新北市五股區一間公司持球棒闖入砸店，今年3月被依共同犯毀損他人物品罪，分別判處四至七個月不等徒刑，均得易科罰金；民事求償部分，新北地院日前判處3人應賠償53萬5300元，可上訴。

「不要削價競爭。」賴姓男子107年12月6日夥同梁姓、張姓男子及綽號小安、小曹、阿道及阿正等人，分乘多輛汽車前往五股區五工路一間生產工業儀器的公司，由梁、張二人留在車上把風，賴則率人闖進公司一樓，持球棒砸損飲水機、玻璃窗、電腦螢幕、櫥窗展示品、冷氣機等物品後揚長而去。

同月10日，賴男再度帶人闖進公司二樓，同樣持球棒砸毀辦公室桌椅、報表機、玻璃、電腦及貨品，新莊警方獲報循線逮捕賴、梁、張男等3 人到案。新北地院今年3月依共同犯毀損他人物品罪，將賴、梁、張男分別判處7個月、5 個月及4個月徒刑，均得易科罰金。

包括財物毀損及營業損失的民事求償部分，新北地院日前判處三人應賠償53萬5300元，仍可上訴。

新北民事法庭。圖／報系資料照
新北民事法庭。圖／報系資料照

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