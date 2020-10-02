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不滿被按喇叭比中指挨罰6千 法官：等同三字經

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

蘇姓男子今年3月騎機車在基隆市暖暖區東勢街時，不滿詹男駕駛汽車對他按鳴喇叭，騎車至詹右前方對詹舉左手比中指，被控妨害名譽，檢察官聲請簡易判決處刑，基隆地院依公然侮辱罪判決蘇男處罰金6千元，可易服勞役。

基隆地院判決書指出，蘇男3月22日下午3點多，騎大型重型機車，行經基隆市暖暖區東勢街台二丙線往基隆方向，因不滿詹男駕駛自用小客車對其按鳴喇叭，騎車至詹右前方後，在該特定人得以共見共聞之道路上，對其舉左手比中指，足以貶損詹之人格尊嚴與社會評價。

法官說，刑法第309條第1項之公然侮辱罪，係指對人詈罵、嘲笑、侮蔑，其方法並無限制，不問以文字、言詞、態度、舉動，只須以公然方式為之，而足使他人在精神上、心理上有感受難堪或不快之虞，減損特定人之聲譽、人格及社會評價。

法官並指出，依現今一般社會通念，「比中指」相當於「三字經」之肢體化言語，強烈含有侮辱他人的意思，是被告上開舉動當足以貶損告訴人之人格尊嚴與社會評價，蘇男犯有公然侮辱罪。

機車騎士不滿被按喇叭比中指罰6千元，法官：等同三字經。記者游明煌／攝影
機車騎士不滿被按喇叭比中指罰6千元，法官：等同三字經。記者游明煌／攝影

基隆 公然侮辱

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