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傳緬甸船員遭扣薪 航港局：船公司稱合約到期

中央社 / 高雄2日電

傳24名緬甸船員遭台灣船公司扣超過半年薪水，並被丟包高雄港；交通部航港局今天表示，船公司指船員合約到期，雙方是否有勞資糾紛需再查。示意圖，非新聞事件人物。聯合報系資料照／記者戴永華攝影
傳24名緬甸船員遭台灣船公司扣超過半年薪水，並被丟包高雄港；交通部航港局今天表示，船公司指船員合約到期，雙方是否有勞資糾紛需再查。示意圖，非新聞事件人物。聯合報系資料照／記者戴永華攝影

傳24名緬甸船員遭台灣船公司扣超過半年薪水，並被丟包高雄港；交通部航港局今天表示，船公司指船員合約到期，雙方是否有勞資糾紛需再查。

航港局表示，經洽船務代理譚臣船務代理有限公司，了解事件始末，24名緬甸船員服務於新建海運股份有限公司（Hsin Chien Marine）所屬、但在國外登記的外籍船上，譚臣船務受新建海運委託辦理船員下船作業，主要是24名船員契約到期，非遭船方趕下船。

航港局說，24名緬甸船員中，有19名將搭4日專機返國，並陸續安排其他5名船員返國，譚臣船務也因應臨時停留許可效期21天，已向內政部移民署反映備案，如果專機班機超過21天，不會變成「非法入境」。

國際運輸工人聯盟（International TransportWorkers' Federation）向中央社發出的書面聲明說，任職於新健海運旗下船隊的24名緬甸船員，遭資方扣薪超過半年後，近日在高雄港被趕下船，目前分別待2家飯店接受檢疫。

台灣港務股份有限公司高雄港務分公司表示，僅負責貨船入港作業，船員由航港局管轄；外籍船員入港後，須取得政府許可才能下船，除非特別安排，不然不會到防疫旅館檢疫。

航港局南部航務中心說，確實接獲這批船員與船公司合約到期要返家，但緬甸鎖國須以專機處理，因此發放船員下船許可。目前由船務公司安排船員專機及防疫旅館，部分船員4日會先返國，25日是第2波專機。

至於是否接獲船員與船公司有勞資糾紛，南部航務中心表示，船公司在台北市，這部分仍在查。

緬甸 專機 航港局

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