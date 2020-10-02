社區大門磁扣補發起爭執！婦四度潑糞洩恨 被逮辯失憶

新北市廖姓婦人因社區大門磁扣補發問題與管委會委員起爭執，去年涉嫌四度在社區內到處潑糞洩慎，被逮後竟辯稱「失憶」，新北地院不採信，日前判處拘役80天，得易科罰金8萬元，可上訴。

判決指出，中和區72歲廖姓婦人因社區大門磁扣補發問題與管委會副主委彭姓女子起口角爭執，竟懷恨在心，去年8月至11月間，持塑膠罐內裝糞尿，不僅朝彭女及其住處大門和社區中庭潑灑，彭女不甘受辱報警提告。

廖婦到案後辯稱，「我沒有做這種事情，我有精神病，有時候控制不了，又有失憶症。我們要回家，都要用磁扣，社區有四個電梯，電梯只能進去自己的家，我住甲棟，她住丙棟，除非主委，其他住戶沒有辦法進去。他們家我沒有辦法上去，我心臟不好，沒有辦法爬樓梯，我不管走到那裡，手上一定會拿罐水壺，並沒有拿糞尿桶。」

法官認為，廖婦經醫院診斷有憂鬱症，但失智症部分，經檢測其認知功能符合其年齡及教育程度的表現，亦具有自行處理個人日常生活能力，能夠區分不當及違法行為，且對自已所涉案件陳述並無影響，日前依公然侮辱罪判處拘役80天，易科罰金8萬元，仍可上訴。