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7旬包租婆擁饒河夜市房地產 逆子求過戶不成痛毆母親

箱屍凶嫌陳同佳本月來台投案？刑事局：未接獲港方訊息

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逆子討錢索房產不成痛毆老母 律師提供這招4小時遠離他

聯合報 / 記者袁志豪／即時報導

台北市詹姓男子今天凌晨涉嫌向7旬老母要錢、索討房產過戶不成，竟持大型拔釘器痛毆母親，老婦迄今仍在加護病房觀察中；律師黃瑋如指出，家庭暴力罪情節嚴重者，被害家屬可以向法院聲請緊急保護令。緊急保護令不需經過審理程序，只要法院受理後認為確實有急迫危險，就要在四小時內核發並通知警察機關。

70歲的詹姓老婦是饒河夜市包租婆，丈夫過世後，擁有2、3棟饒河夜市裡的舊式公寓，一樓出租店面其餘樓層也出租作為住家，平日收取租金養老；50歲的詹姓兒子無業，平時住在信義區，經常回家討錢，甚至要求母親過戶房產，企圖瓜分祖產，今天凌晨1時許又去向老母要錢。

政勤法律事務所律師黃瑋如指出，詹姓男子的行為屬於家庭暴力防治法所稱的家庭暴力罪，如果情況緊急，被害家屬可以考慮向法院聲請緊急保護令。緊急保護令不需經過審理程序，只要法院受理後認為確實有急迫危險，就要在四小時內核發並通知警察機關。

保護令的內容可以命加害人「遷出（例如共同的住所）」或「遠離特定場所（例如被害人的工作場所）」，也能迅速達到把不孝子女掃地出門的效果。

另外，在本案中，子女涉及刑法傷害、甚至殺人未遂的刑事責任，如果有反覆實施傷害或恐嚇的可能，依刑事訴訟法預防性羈押的規定，是屬於可得羈押的事由；被害家屬可以提供過往加害人的紀錄給檢察官或法院，以認定具有反覆實施的可能。

黃瑋如表示，現今社會，房價居高不下、就業困難等等原因，使得現在年輕人縱使已經成年，仍然窩在父母親的羽翼之下不願獨立，更有甚者，形成了啃老的現象；如果子女長期對長輩有重大虐待的行為，被害家屬可以因此表明不讓加害人有繼承權，讓加害人無法取得其身後財產。

黃瑋如說明，被害家屬「表明排除繼承權」的方式，依實務見解，如果是在遺囑中表示，需要符合民法規定遺囑的要件之外，其他並沒有一定的方式，也不需要向特定身份的人做表示；只是繼承權的有無屬於家族大事，為了避免日後爭議，較常見是在公證人面前以公證遺囑的方式為之。

如果加害人的暴力行為，造成被害家屬死亡而遭判刑，依民法第1145條的規定，加害人將喪失繼承權，不得繼承被害人的遺產。

黃瑋如律師建議長輩。圖／黃瑋如提供
黃瑋如律師建議長輩。圖／黃瑋如提供

家庭暴力 警察 律師

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