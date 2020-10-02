聽新聞
test
0:00 / 0:00
違停遭拖吊 他哀求「開我罰單就好」、粗暴阻擋救愛車
高雄市陳姓男子將愛車違停忠孝國小側門紅線，發現拖吊車拖吊到一半，心急騎車衝上去阻擋，直接將機車身擋在拖吊車前阻撓離去，並拍打拖吊車門，哀求警員「開罰單就好」，千拜託萬拜託別拖吊；最後索性攀爬上拖吊桿，粗暴妨害員警執勤。高雄地院依妨害公務罪，判他拘役50日，得易科罰金，可上訴。
判決指出，陳男今年4月26日上午將愛車違停忠孝國小側門紅線區域，警方執行取締違停拖吊勤務時發現，於是拖吊該車、移往車輛保管場。這時，陳男驚覺愛車被拖吊，飛車追去阻撓，半路攔截拖吊車，直接將機車擋在拖吊車前頭擋住去路，央求警員「開一張違規單，把車還我」。
員警表示，車子一旦被拖吊，就不能中途放行，要陳男不要妨害公務。陳男索性爬上拖吊車「看我的車」，就被員警拉去一旁、壓制在地，通知派出所其他員警處理。
檢警認為陳男涉嫌妨害公務，高雄地院審理，認為陳男明知警員正值勤拖吊違停車輛，卻執意阻擋拖吊車去向，妨害拖吊車拖離違停車，有妨害公務故意。
高雄地院認為，陳男未能尊重公務員執法，只因不滿愛車遭警方拖吊，就粗暴妨害公務，藐視國家公務員正當執行公權力，且犯後否認犯行，相當不應該，依妨害公務罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言