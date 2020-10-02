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違停遭拖吊 他哀求「開我罰單就好」、粗暴阻擋救愛車

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市陳姓男子將愛車違停忠孝國小側門紅線，發現拖吊車拖吊到一半，心急騎車衝上去阻擋，直接將機車身擋在拖吊車前阻撓離去，並拍打拖吊車門，哀求警員「開罰單就好」，千拜託萬拜託別拖吊；最後索性攀爬上拖吊桿，粗暴妨害員警執勤。高雄地院依妨害公務罪，判他拘役50日，得易科罰金，可上訴。

判決指出，陳男今年4月26日上午將愛車違停忠孝國小側門紅線區域，警方執行取締違停拖吊勤務時發現，於是拖吊該車、移往車輛保管場。這時，陳男驚覺愛車被拖吊，飛車追去阻撓，半路攔截拖吊車，直接將機車擋在拖吊車前頭擋住去路，央求警員「開一張違規單，把車還我」。

員警表示，車子一旦被拖吊，就不能中途放行，要陳男不要妨害公務。陳男索性爬上拖吊車「看我的車」，就被員警拉去一旁、壓制在地，通知派出所其他員警處理。

檢警認為陳男涉嫌妨害公務，高雄地院審理，認為陳男明知警員正值勤拖吊違停車輛，卻執意阻擋拖吊車去向，妨害拖吊車拖離違停車，有妨害公務故意。

高雄地院認為，陳男未能尊重公務員執法，只因不滿愛車遭警方拖吊，就粗暴妨害公務，藐視國家公務員正當執行公權力，且犯後否認犯行，相當不應該，依妨害公務罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，可上訴。

高雄市陳姓男子將愛車違停紅線，發現被拖吊，還粗暴妨害執法，遭高雄地院判處拘役50日，得易科罰金，可上訴。示意圖／報系資料照，非當事車輛
高雄市陳姓男子將愛車違停紅線，發現被拖吊，還粗暴妨害執法，遭高雄地院判處拘役50日，得易科罰金，可上訴。示意圖／報系資料照，非當事車輛

妨害公務 違停 公務員

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