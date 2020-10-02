聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳同佳盼本月來台投案 葉元之：蘇貞昌要向馬英九道歉
港女潘曉穎命案通緝犯陳同佳去年底在香港刑滿獲釋，聲稱希望本月來台投案，已請台灣律師下周一安排。新北市議員葉元之今天表示，去年行政院長蘇貞昌把單純的司法案件上綱到政治事件，還栽贓前總統馬英九是「魔鬼中的魔鬼」，應向馬道歉。
2018年潘曉穎被發現陳屍捷運竹圍站外草叢，警方查出她男友陳同佳在案發後潛逃返港，香港警方查出陳盜用潘的提款卡，也承認殺害潘曉穎並棄屍。
葉元之表示，去年10月陳同佳想來台投案，正值台灣總統大選，民進黨認為是港府的陰謀，拒絕接受，蘇貞昌還說「這不符合人性，不符合常理。」當時馬英九為此哽咽，說想到被害人父母心中的痛，非常非常難過，輿論痛批民進黨政治操作。
後來傳出國民黨籍律師陳長文曾和陳同佳牧師見過面，蘇貞昌說「馬英九的密友律師已經到香港，為港府反送中解套來擘畫、為兇手辯護，馬英九再扮演、哽咽，同情被害者家屬的角色」，還說「照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼，都一一現形，如果我們不小心謹慎，台灣被賣了，還在幫人家算錢。」
葉元之質疑，現在陳同佳希望本月來台投案，「這符合人性嗎？符合常理嗎？」有台灣律師願意幫陳同佳接洽，「這些律師是在為港府解套反送中嗎？這些律師是魔鬼嗎？」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言