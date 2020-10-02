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陳同佳盼本月來台投案 葉元之：蘇貞昌要向馬英九道歉

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
港女潘曉穎命案通緝犯陳同佳盼本月來台投案，新北市議員葉元之認為行政院長蘇貞昌應向前總統馬英九道歉。記者施鴻基／翻攝
港女潘曉穎命案通緝犯陳同佳盼本月來台投案，新北市議員葉元之認為行政院長蘇貞昌應向前總統馬英九道歉。記者施鴻基／翻攝

港女潘曉穎命案通緝犯陳同佳去年底在香港刑滿獲釋，聲稱希望本月來台投案，已請台灣律師下周一安排。新北市議員葉元之今天表示，去年行政院長蘇貞昌把單純的司法案件上綱到政治事件，還栽贓前總統馬英九是「魔鬼中的魔鬼」，應向馬道歉。

2018年潘曉穎被發現陳屍捷運竹圍站外草叢，警方查出她男友陳同佳在案發後潛逃返港，香港警方查出陳盜用潘的提款卡，也承認殺害潘曉穎並棄屍。

葉元之表示，去年10月陳同佳想來台投案，正值台灣總統大選，民進黨認為是港府的陰謀，拒絕接受，蘇貞昌還說「這不符合人性，不符合常理。」當時馬英九為此哽咽，說想到被害人父母心中的痛，非常非常難過，輿論痛批民進黨政治操作。

後來傳出國民黨籍律師陳長文曾和陳同佳牧師見過面，蘇貞昌說「馬英九的密友律師已經到香港，為港府反送中解套來擘畫、為兇手辯護，馬英九再扮演、哽咽，同情被害者家屬的角色」，還說「照妖鏡一照，魔鬼跟魔鬼中的魔鬼，都一一現形，如果我們不小心謹慎，台灣被賣了，還在幫人家算錢。」

葉元之質疑，現在陳同佳希望本月來台投案，「這符合人性嗎？符合常理嗎？」有台灣律師願意幫陳同佳接洽，「這些律師是在為港府解套反送中嗎？這些律師是魔鬼嗎？」

陳同佳 律師 馬英九

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