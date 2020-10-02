罷韓「頭腦有問題」？女韓粉失控衝撞連署站...下場慘

高雄市「罷韓」風波激化政治對立，蘇姓女韓粉疑不滿罷韓連署，朝發起連署之一的台灣基進黨怒吼，嗆聲「你們頭腦有問題」、 「你們良心被狗吃」、「台灣是國民黨起家」。蘇涉違反選罷法，高雄地院認定她強暴妨害他人為罷免案連署，判處有期徒刑2月，得易科罰金，並褫奪公權1年，可上訴。

2020總統大選甫落幕，當時身兼高雄市長身分的國民黨候選人韓國瑜慘敗，高雄罷韓行動如火如荼展開。判決指出，蘇女今年2月16日晚間騎車，瞥見台灣基進黨工作人員在三民區大昌一路、豐年街口設置罷韓連署點，失控叫囂「你們頭腦有問題」、 「你們良心被狗吃」、「殺人要殺到死」、「台灣是國民黨起家」。

基進黨工作人員拿手機錄影蒐證，蘇女直接上前把手機拍掉，甚至出手搶手機，又轉身上機車催油門，打算衝撞罷韓人員。檢、警認定她妨害罷免案連署，涉嫌違反選舉罷免法。