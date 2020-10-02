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口腔癌患者入住禪院靜養死亡 住持遭檢舉詐欺獲不起訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

台南仙宗禪院周姓住持和其陳姓妻子，遭檢舉以36萬元收治病患，以斷食、服用法水、聽講道等方法治病，北市李姓男子患口腔癌入住靜養後死亡，周、陳遭告發詐欺取財。士林地檢署認定，家屬支付36萬作為食宿費及捐款，予以不起訴處分。

周姓住持和負責管帳的陳姓妻子遭檢舉，經營仙宗禪院道場，每次以36萬元收治病患住宿，並以斷食、服用不詳液體、服用法水、聽住持講座等方式治病，治療期間36日，復食也需36日。

告發指出，今年4月23日李姓男子，遭隔壁房的鄭姓住民發現心跳微薄，周姓住持請鄭幫忙開車，送李前往醫院，李在途中死亡，周聯繫家屬後，改送往台北老家，再由家屬聯繫葬儀社、請醫師開死亡證明記載「在家因口腔癌病逝」，周、陳涉嫌詐欺取財罪嫌。

周姓住持供稱，李覺得環境好選擇入住「靜養」但僅靜養沒有服用藥物，也無斷食無排毒水；送李回到台北老家後，有把36萬元匯回給家屬。陳女自稱，罹患中樞神經癌，坐輪椅10幾年，沒有參與禪院事務，見過李，但不知何時入住及目的。

李妻林姓女子稱，丈夫拒絕開刀、化療等治療，與胞兄提議到仙宗禪院，李因生活壓力大，自願去紓壓靜養，非去做醫療行為；36萬元是供養禪院及李的住宿、生活開銷，周住持有說要退款，原先回覆不用，但還是收到匯回36萬元。

發現李死亡的鄭證稱，每年都會到禪院入住一周，今年隔壁房住李男，兩人每天都會互叫起床吃早餐，李因口腔癌嘴巴張不開，只能吃流質食物；當日發現李沒回應，開房門後李沒穿內衣褲、沒蓋棉被，開車協助送醫，途中李身體冷掉，家屬說送回台北老家。

檢方調查，李姓男子在台北的醫院就診發現罹患口腔癌後，曾以中醫調理，也接受西醫同步化學放射治療；家屬稱裡有惡性腫瘤，死亡證明書記載自然於禪院、死因惡性腫瘤併轉移等。

檢察官認定，李罹癌後多方求診未好轉，在家屬建議下至禪院靜養，家屬支付36萬元作為食宿費及捐贈款，周、陳2人並未施用詐術、無陷於錯誤，難認有詐欺取財行為，再者也無證據證明有執行醫療業務違反醫師法行為，全案不起訴處分。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

口腔癌 詐欺 腫瘤 罹癌

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