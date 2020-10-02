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人間蒸發15年 板橋警讓無名女屍秋節終與家人團圓

聯合報 / 聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市金山區15年前發現1具生前落水溺斃無名女屍，板橋警分局尋人高手員警王閔南今年依法務部無名屍查詢系統比對失蹤人口資料交叉分析，發現與當時由家報案協尋失蹤30歲黃姓女子有些微關連性，重新連繫黃女家屬再次進行DNA比對並確認身分無誤，家屬上周到警局辦理認領手續，讓收埋在金山公墓的黃女，得以在今年中秋節與家人團圓。

「我要離開了！希望父母、兄長及弟弟一切安好。」民國95年父親節過後，罹患有憂鬱症、當時30歲的黃姓女子，在租屋處留下一封信給爸爸隨即失聯，黃父立刻報警協尋失聯的女兒，家屬也想盡各種辦法及管道連絡，透過詢問親朋好友，但卻遲無下文，一晃眼就是15年的光陰逝去。

王閔南表示，今年過濾清查法務部無名屍查詢系統，身分不明舊檔案資料庫及比對失蹤人口資料交叉分析，發現民國95年8月26日下午於金山金青沙灘左側離岸約60公尺海域，發現1具無名女屍，無任何證件可證明其身分，經法令程序公告無人認領，收埋於金山公墓迄今。

他說，該具無名女屍其身上的特徵，與民國95年8月間報案人所描述的狀況有些微關連性，就這樣串起了尋人任務的開頭，透過戶役政資料比對之下，找到黃女家屬進而連絡其黃女的狀況應是屬於生前落水溺斃，希望家屬前來採取DNA進行比對。

家屬接到王閔南電話通知時，電話那頭也不願意接受黃女已經離開人世，有一兄、二弟，排行老二的黃女，是父母親的掌上明珠，父母靠擺攤賣小吃，辛苦拉拔小孩長大。黃女高中畢業未繼續升學，先後在超商、快餐店當店員，薪水都貼補家用，23歲時因遇人不淑離婚，生有一子歸由夫家扶養。也因為這段不幸福的婚姻，造成黃女患有憂鬱症疑久病厭世走上不歸路。

閔南勸說，家屬才同意採集DNA檢體送法醫實驗室比對身分，經其身上遺物、DNA比對雙重確認下，最後比對結果證實該具無名女屍正是離家出走的黃女，也讓在外漂流許久的黃女得以在中秋佳節前夕回家與家人另類重逢團圓。王員也轉介善願愛心協會無償會同黃女胞弟及黃女21歲兒子，至金山公墓起掘開挖並提供全套免費殮葬服務。

板橋警分局呼籲，「生要見人、死要見屍」常是失蹤者家屬最大的心願，若家裡親人失蹤已久，警方可採集DNA（去氧核糖核酸）送至法醫研究所，比對歷年來無家屬指認的無名屍案件，替失蹤人口家屬開啟另一扇協尋之窗，失蹤家屬可前往板橋分局採驗，或至法醫研究所，只採口腔棉棒3枝，完全免費。

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人間蒸發15年，新北市板橋警分局防治組尋人高手員警王閔南（右）讓無名女屍於今年中秋節終與家人團圓。圖／警方提供
人間蒸發15年，新北市板橋警分局防治組尋人高手員警王閔南（右）讓無名女屍於今年中秋節終與家人團圓。圖／警方提供
人間蒸發15年，新北市板橋警分局防治組尋人高手員警王閔南（右）讓無名女屍於今年中秋節終與家人團圓。圖／警方提供
人間蒸發15年，新北市板橋警分局防治組尋人高手員警王閔南（右）讓無名女屍於今年中秋節終與家人團圓。圖／警方提供

失蹤 金山 DNA

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