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夫妻冷戰10年互罵畜生、惡毒的嘴 法院認2人已恩斷義絕
桃園一對夫妻婚後因養狗問題吵架分居，長期冷戰不相往來，先生不想再忍耐向法院訴請離婚，妻子反控對方冷暴力才是婚姻破裂主因；法院審酌，妻子懷疑先生外遇卻沒舉證，傳訊辱罵他「畜生」、「強姦犯」，且彼此任由關係惡化、夫妻恩斷義絕，可歸責程度相當，判准離婚，可上訴。
先生主張，和妻子2004年7月結婚，因婚前他購屋花光積蓄，短期內無法公開宴客導致登記拖延引發妻子不滿，婚後又因養狗問題衝突，自己無法忍受決定分房睡，長期下來和老婆冷戰無法溝通，對方2年後搬出去，至今已分居10年，雙方家屬互不往來，婚姻名存實亡，請求離婚。
妻子則說，自己熱愛養狗但老公婚後不履行承諾，突然搬去客廳睡對於她關心、慰問都冷漠以對，無法忍受他的冷暴力，認為是老公先分房是婚姻破裂主因，且輾轉得知對方外遇，心力交瘁下才除言攻擊先生，但講的都是氣話，並認為是對方可責性較高，請求駁回。
法院查，2人分居多年，根據LINE的對話次數貧乏，每次僅有短短幾句，可見感情疏離，且妻子先前就曾提離婚並要求賠償200萬元，經調解不成立後來又撤告。
另外，妻子自認先生外遇，曾傳訊辱罵他「你吃相難看，態度惡劣，就像個強姦犯」、「告訴你跟你的畜生伴侶，再逼我一次就等著收屍」，先生回「妳這張惡毒的嘴始終如一」，妻子又說「10年過了你依舊無能」。
法院審酌，妻子一再懷疑老公外遇，以「畜生」、「強姦犯」及「無能」字眼貶低人格，卻又未舉證對方出軌，可見先生主張老婆口出惡言，損害他自尊可採信。
法院認為，先生和妻子長期鮮少互動，彼此感情淡薄，且妻子懷疑先生外遇，動輒以言語貶低他人格，可認定雙方感情破裂、夫妻恩斷義絕，顯然婚姻已無修補可能，2人分居放任關係惡化、冷漠對待，兩造可歸責程度應屬相當，判准離婚。
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