快訊

篩檢陽性！美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞 新冠肺炎確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酒店女公關「動真情」當小三？ 挑釁大老婆「黑又乾」

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市吳姓男子勾搭酒店女公關「動真情」，被老婆抓包，三人談判後，婚外情依舊藕斷絲連；淪「小三」的酒店女公關囂張嗆聲吳妻「下面黑又乾，奶頭像鑫鑫腸」，甚至影射吳妻「連妓女都不如」。種種一切重創吳妻婚姻，搞得她患焦慮症併發失眠，決定提告求償。高雄地院判酒店女公關應賠償吳妻30萬元，可上訴。

判決指出，酒店女公關疑從2013年介入吳男、吳妻婚姻，還曾與吳男同遊澳門，在社群IG公開兩人出遊親暱照放閃曬愛。不僅如此，酒店女公關還多次傳訊息「下面黑又乾，奶頭像鑫鑫腸」、「男人若是不愛你，你就是稀薄的空氣，沒有一點份量！」、「你才是雞喔！不！你連雞都不如，沒人X」，一再挑釁吳妻正宮地位，

婚外情曝光後，吳男曾帶吳妻去找酒店女公關談判，結清兩人金錢往來後，女公關曾切結「不再介入吳男、吳妻家庭」；沒想到，不到半年，婚外情又故態復萌，吳男、酒店女公關到影城玩樂，不時摟抱、接吻，舉止猶如戀人般親密，女公關更豪不避諱拿手機自拍「擁抱照」，存下「愛得證據」。

吳妻忍無可忍，自認配偶權遭侵害，婚姻因酒店女公關介入而產生嫌隙，精神上痛苦甚鉅，自己因此患焦慮症合併失眠，持續在醫院身心科治療，向高雄地院提告請求精神慰撫金200萬元。

然而，酒店女公關否認與吳男交往，辯稱自己擔任酒店公關，靠陪同客人喝酒、吃飯為業，吳男是會館常客，摟抱、親吻純粹為了商場酬酢、金錢交易，根本無關男女感情，否認侵害吳妻配偶權。

高雄地院審理，認為吳男、酒店女公關出遊互動形同戀人，兩人不避外人眼光，大庭廣眾之下親吻數次，高調曬恩愛，已逾越一般社交禮儀；況且，女公關還主動拍照留存，已與酒店公關應酬酒客的表面手法不同。

承審法官認為，依目前社會道德觀感，一般人難以忍受第三者以正室自居，還將正宮比喻成「妓女」；女公關「侵門踏戶」挑釁吳妻，顯然意在動搖他們夫妻互信基礎，可見她與吳男關係已超越一般酒店公關與酒客交際範疇。

高雄地院認為，酒店女公關再三否認破壞吳妻婚姻圓滿，卻仍在訴訟期間與吳男交往，絲毫不見她反省，判她應賠償吳妻30萬元，可上訴。

高雄市吳姓男子勾搭酒店女公關「動真情」，被老婆抓包，還囂張嗆聲，高雄地院判她應賠償吳妻30萬元，可上訴。示意圖／Ingimage
高雄市吳姓男子勾搭酒店女公關「動真情」，被老婆抓包，還囂張嗆聲，高雄地院判她應賠償吳妻30萬元，可上訴。示意圖／Ingimage

酒店 婚姻 婚外情

延伸閱讀

已婚警官與女友出國旅遊、上摩鐵被抓 法官判賠35萬

高雄噁大叔熊抱性騷擾、想索吻 女服務生堅持不和解

「叫你們不要罷免聽不懂？」 女韓粉暴怒踹金爐慘了

人夫帶小三上摩鐵嘿咻 大老婆聽到超鹹濕對話崩潰

相關新聞

重機車聚不再來！台中藍色公路科技執法 數字會說話

台中市大肚山望高寮、「藍色公路」以波浪山路夜景聞名，過去常有整群重機呼嘯而過，今年測過最高是重機達110分貝，台中市環保...

酒店女公關「動真情」當小三？ 挑釁大老婆「黑又乾」

高雄市吳姓男子勾搭酒店女公關「動真情」，被老婆抓包，三人談判後，婚外情依舊藕斷絲連；淪「小三」的酒店女公關囂張嗆聲吳妻「...

他用1%價格買下總價180萬3顆裸鑽 被法院判刑8個月

羅姓男子去年底以1萬8000元，收購陳姓竊嫌到嘉義市共和市場「皇美珠寶銀樓」，偷竊的3顆總價值約180餘萬裸鑽，檢方認定...

花190萬購桃園30年老房 壁面突然大崩落驚覺買到海砂屋

桃園寇姓女子以190萬元將原本自住的房子出售，張姓男子買下住了4年多，某次搬家碰到屋頂樑柱，整片壁面竟大規模剝落，經鑑定...

讓噪音車無所遁形！台中環警監聯手出擊祭出3法寶

改裝車噪音擾民，相當於鐵道列車通過鐵橋音量，引來民怨，台中市除了由環保局、警察局，以及台中區監理所合辦環警監聯合稽查，當...

桃園婦違規穿越馬路挨撞 騎士被判3月、她重傷獲判免刑

桃園呂姓婦人過馬路沒走行人穿越道，導致林姓騎士來不及反應迎面撞上，2人均被檢方依過失傷害罪嫌起訴；法院認為，這起事故中，...

兒僅出生1天就沒媽媽 家屬向醫師求償判賠509萬

劉姓少婦5年前到楊姓醫師開設的婦產科診所剖婦產下1子，次日呼吸困難，未及時轉診至區域醫院或醫學中心急救不治，死因是血栓性...

被罵跑車跑到別人老公床上 隨車女領隊求償獲賠

中部地區某遊覽車公司老闆阿倫（化名），與女股東小蘋（化名）為男女朋友關係，小蘋不滿隨團女領隊小秋（化名）與阿倫交往，在臉...

影／公車提早關車門 乘客慘遭夾腳拖行 司機判拘役55天

新北市劉姓男子去年搭台北客運公車在中和下車時，司機曹姓男子未注意劉男還未走下車，就將車門關閉，導致車門夾住劉男左腳，曹男...

偷車賊撞警 辯「以為仇家」 妨害公務…判無罪

卓姓男子偷車被逮衝撞員警，落網稱「以為是仇家上門」、「根本不知道是警察」。法院勘驗密錄器，警方開與一般轎車外觀無異的偵防...

桃園男第8次酒駕被抓 之前還喝酒開遊覽車、2度撞傷人

桃園王姓男子擔任臨時工今年5月酒駕呼氣值高達每公升0.83毫克，法院發現這已是他15年來第8度酒駕被抓，王過去曾兩次酒駕...

捷運女警偽造文書請領38個便當 當庭認錯法院給予緩刑

台北市捷運警察隊張姓女警，為了方便請領伙食費，1年多來偽造38張便當收據，遭民眾檢舉送辦。張姓女警當庭表示不會再犯，士林...

熱門新聞

遭爆偷吃成性還被揭獵豔細節 林東芳牛肉麵老闆出聲了

中秋意外！花蓮計程車倒車失控 撞烤肉人群3人送醫

中秋夜少年騎車載女友衝入魚塭 少年救起時無心跳

中研院員工外傘頂洲修燈塔翻船6人落海 船長救起已無呼吸心跳

中職前投手買嘉瑞訪友車禍身亡 同車同事不表示意見

只要你敢來一定抓到你！中秋節前夕苗警逮台中車手

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。