酒店女公關「動真情」當小三？ 挑釁大老婆「黑又乾」

高雄市吳姓男子勾搭酒店女公關「動真情」，被老婆抓包，三人談判後，婚外情依舊藕斷絲連；淪「小三」的酒店女公關囂張嗆聲吳妻「下面黑又乾，奶頭像鑫鑫腸」，甚至影射吳妻「連妓女都不如」。種種一切重創吳妻婚姻，搞得她患焦慮症併發失眠，決定提告求償。高雄地院判酒店女公關應賠償吳妻30萬元，可上訴。

判決指出，酒店女公關疑從2013年介入吳男、吳妻婚姻，還曾與吳男同遊澳門，在社群IG公開兩人出遊親暱照放閃曬愛。不僅如此，酒店女公關還多次傳訊息「下面黑又乾，奶頭像鑫鑫腸」、「男人若是不愛你，你就是稀薄的空氣，沒有一點份量！」、「你才是雞喔！不！你連雞都不如，沒人X」，一再挑釁吳妻正宮地位，

婚外情曝光後，吳男曾帶吳妻去找酒店女公關談判，結清兩人金錢往來後，女公關曾切結「不再介入吳男、吳妻家庭」；沒想到，不到半年，婚外情又故態復萌，吳男、酒店女公關到影城玩樂，不時摟抱、接吻，舉止猶如戀人般親密，女公關更豪不避諱拿手機自拍「擁抱照」，存下「愛得證據」。

吳妻忍無可忍，自認配偶權遭侵害，婚姻因酒店女公關介入而產生嫌隙，精神上痛苦甚鉅，自己因此患焦慮症合併失眠，持續在醫院身心科治療，向高雄地院提告請求精神慰撫金200萬元。

然而，酒店女公關否認與吳男交往，辯稱自己擔任酒店公關，靠陪同客人喝酒、吃飯為業，吳男是會館常客，摟抱、親吻純粹為了商場酬酢、金錢交易，根本無關男女感情，否認侵害吳妻配偶權。

高雄地院審理，認為吳男、酒店女公關出遊互動形同戀人，兩人不避外人眼光，大庭廣眾之下親吻數次，高調曬恩愛，已逾越一般社交禮儀；況且，女公關還主動拍照留存，已與酒店公關應酬酒客的表面手法不同。

承審法官認為，依目前社會道德觀感，一般人難以忍受第三者以正室自居，還將正宮比喻成「妓女」；女公關「侵門踏戶」挑釁吳妻，顯然意在動搖他們夫妻互信基礎，可見她與吳男關係已超越一般酒店公關與酒客交際範疇。