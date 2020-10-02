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他用1%價格買下總價180萬3顆裸鑽 被法院判刑8個月

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

羅姓男子去年底以1萬8000元，收購陳姓竊嫌到嘉義市共和市場「皇美珠寶銀樓」，偷竊的3顆總價值約180餘萬裸鑽，檢方認定羅涉犯收購贓物罪，法院日前判羅男犯故買贓物罪，處有期徒刑8個月，未扣案的3顆裸鑽沒收、可上訴。

判決書指出，陳姓男子去年12月29日凌晨約1時許，進入「皇美珠寶銀樓」偷竊，以砂輪機將店內舊式保險櫃鑿出一方型洞口，竊得鑽石、珠寶後近7時才離開，陳2日後被警方逮捕，起出偷竊贓物，並供稱將3顆裸鑽以1萬8000元販售給羅姓男子，監視器也拍到他兩度進出羅男店面。

陳向法院證稱，29日竊得裸鑽珠寶後，當天下午5時許帶3顆裸鑽，分別裝在長方形的黑色珠寶盒內，到羅姓男子店面販售，他自稱是家人留下來的裸鑽、不知成色、大小，羅指3顆鑽石切工較早期、很多假貨，以1萬8000元購買3顆裸鑽。

羅男否認有故買贓物的行為，辯稱近年出現「培育鑽石」後就沒有收購鑽石，陳當天沒有拿裸鑽來賣，也沒有提到想賣裸鑽，只是來問藝品價錢；並稱去製作警詢筆錄前1天，警察有來搜過他的包包，並沒有發現3顆裸鑽。

法院審理過程，銀樓蔡姓老闆娘證稱，銀樓失竊的鑽石包含3顆裸鑽，還有碎鑽。3顆裸鑽重量、市價分別是1.01克拉市價41萬多元、2.02克拉市價63萬多元、2.51克拉市價78萬多元，法官認定證述可採信。

法官也認為，羅男辯辭情節前後不一致，而且不合常情，身為收購經驗豐富的二手精品買賣業者，貪圖價差利益，以1萬8千元低價收購陳所竊得價值不斐的3顆裸鑽，便利竊賊銷贓，增加被害人追回失物困難度，手段惡劣，依故買贓物罪判刑。

陳姓竊嫌（中）去年底侵入嘉義市共和市場「皇美銀樓」偷竊，將3顆裸鑽販售羅男。圖／翻攝自本報資料影片
陳姓竊嫌（中）去年底侵入嘉義市共和市場「皇美銀樓」偷竊，將3顆裸鑽販售羅男。圖／翻攝自本報資料影片

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