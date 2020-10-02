花190萬購桃園30年老房 壁面突然大崩落驚覺買到海砂屋

桃園寇姓女子以190萬元將原本自住的房子出售，張姓男子買下住了4年多，某次搬家碰到屋頂樑柱，整片壁面竟大規模剝落，經鑑定發現氯離子過高，這才驚覺買到「海砂屋」；法院審酌，該房結構損壞、鋼筋鏽蝕有危險之虞，已不適合居住，判寇女應賠償修繕費176萬多元給張，可上訴。

張男說，2014年11月以190萬元和寇女購買這棟房子，2018年2月委託搬家公司搬運東西，不慎觸碰到屋內樑柱，上方的壁面竟大規模剝落，他自行委託測試發現，屋內樑位、走道柱位的氯離子含量分別為0.725kg 、0.823kg ，遠高於國家標準CNS3090規定0.15kg至0.6kg，也就是俗稱的海砂屋。

張還說，另囑託桃園市結構技師工程師公會鑑定，也發現該房子的氯離子含量已影響房屋結構安全，不適合居住，修復費用高達176萬7762元，向寇女提告求償全額。

對此寇女表示，她1986年買下該棟房子，居住期間都沒聽聞社區建物有氯離子過高狀況，且交屋前沒有重新粉刷，交屋時也無異狀，顯無可歸責於她，寇並反控張買房前，沒有盡到從速檢查通知標的物義務，是張怠惰義務遲至2018年才說有瑕疵，應視為張承認所受領房屋具原約定的品質。

鑑定指出，該房屋是1987年興建完成，當時雖無混凝土中最大水溶性氯離子含量規定，但經檢測其結構損壞、鋼筋外露鏽蝕，確實已影響結構安全，且有多處裂縫、油漆剝落、混凝土保護層脫落、磁磚膨拱，及破裂等損壞，已經不適合居住。