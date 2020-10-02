讓噪音車無所遁形！台中環警監聯手出擊祭出3法寶

改裝車噪音擾民，相當於鐵道列車通過鐵橋音量，引來民怨，台中市除了由環保局、警察局，以及台中區監理所合辦環警監聯合稽查，當場攔車檢測外，另有，警方、環保高噪音機動車輛攝影系統，以及錄影設備輔助等，每天不定點在各大路口「科技執法」，讓噪音車無所遁形。

「科技執法」為車輛行經監測點，系統會拍下超過噪音分貝值車輛，並通知車主受檢，檢測不合格即依法告發處分。

環保局統計，民眾噪音陳情熱點，包括大肚山藍色公路、文心路北屯段、北屯東山路一段，以及北屯東山路往新社方向，太平長龍路、豐原水源路中坑巷老公坪等路段。今年到8月，環警監攔查取締184輛，另科技執法通知1199輛車到檢，開罰45件，其中測得最高分貝數為一輛重機，噪音達110分貝。

環保局說明，環保局配備3組檢測噪音設備、6名具證照的噪音檢測員，透過環警監聯合稽查，由警方依噪音管制法攔檢可疑噪音車、台中監理所協助篩選、環保局檢測，車主若檢測不合格或逾期不到檢，將處1800至3600元，並要求限期改善。

台中區監理所說，改裝車噪音超標原因，可能是改裝排氣管、拆除消音器隔板、消音棉，不易從外觀辨識，噪音標準依車款、型號有所不同，依法由噪音檢測員檢測。

台中市警局交通大隊執法組說明，取締噪音車主管機關是環保局，但市民聽到車輛發出噪音，第一時間都會想到警方，因此台中市警局添購6台高噪音機動車輛攝影系統，另有錄影設備輔助等「科技執法」。噪音車影響民眾安寧，警察局將持續以高強度、高密度執行「靜城專案」。

霧峰警分局上個月接獲民眾檢舉大里國光路一段半夜有噪音車，擾人清夢、妨礙安寧，在9月20日晚間10時舉辦環警監聯合稽查，當場攔檢，共告發8輛噪音車。