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桃園婦違規穿越馬路挨撞 騎士被判3月、她重傷獲判免刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園呂姓婦人過馬路沒走行人穿越道，導致林姓騎士來不及反應迎面撞上，2人均被檢方依過失傷害罪嫌起訴；法院認為，這起事故中，呂婦違規穿越馬路是主因，依過失傷害罪判林男3月，另考量呂腦部重創，語言、視力及行動力都受損，甚至無法到庭，衡量比例原則判她免刑，可上訴。

檢警調查，林姓騎士去年8月6日早上6點多，騎車沿中壢區中山東路時往龍東路方向時，呂姓婦人未依規定100公尺內就有行人穿越道，卻逕自違規穿越馬路，林見狀急煞仍閃避不及迎面撞上。

林連人帶車摔倒全身挫傷，呂則顱內出血、鎖骨及肋骨骨折，且因腦部重創造成語言、視力及肢體行動力都受損，被判定屬難以回復的重傷害，案發後雙方互相提告，檢方認為林、呂均有過失，偵結各依過失傷害、過失重傷害起訴。

法院審酌，林男輕忽交通安全、未善盡注意義務，但考量呂婦沒遵循行人穿越道才是肇事主因，林為注意前車狀況為次因，且林犯後坦承、態度非惡，雙方雖有意願談和解，但因賠償金額相差過大無法達成共識，依過失重傷害罪判林男有期徒刑3月，得易科罰金。

而呂婦部分，法院指出，她因車禍重傷語言、行動能力受損，經函詢醫院確認呈現無法到庭陳述狀態，審酌以呂的身體狀況已無施以刑罰藉以教化的必要，而若因此未審結，將使相關民事紛爭因而延宕，考量後決定不待呂到庭逕行判決。

法院認為，有關當時車禍證據包括現場監視器、車禍現場圖及醫院診斷明確，另經送交桃園市車輛行車事故鑑定會議鑑定，報告也認為呂在畫有行人穿越道100公尺範圍內的中央行車分向線路段，未經人行道穿越，是肇事主因，呂涉犯過失傷害罪明確。

但法院考量，呂腦部受創損及語言、視力及肢體功能，依一般社會通念卻有可憫恕之處，且她重傷沒有施以刑罰的有效性、必要性及衡平性，基於比例原則下就算減刑仍嫌過重，因此判處她免刑。

警方取締交通違規示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
警方取締交通違規示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

車禍

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