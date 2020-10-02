快訊

美參議院50跨黨派議員聯名致函 敦促展開對台貿易談判

五指山軍人公墓李登輝墓基曝光 軍警增兵部署監控系統

兒僅出生1天就沒媽媽 家屬向醫師求償判賠509萬

聯合報 / 記者白錫鏗陳宏睿／台中即時報導

劉姓少婦5年前到楊姓醫師開設的婦產科診所剖婦產下1子，次日呼吸困難，未及時轉診至區域醫院或醫學中心急救不治，死因是血栓性肺栓塞，家屬以延誤轉診就醫請求損害賠償，楊否認醫療疏失，台中高分院合議庭不採信，認定楊有過失，判決楊賠償死者劉女的幼兒、丈夫、父母共新台幣509萬元。可上訴。

死者的家人主張，劉女於2015年11月5日至楊醫師開設婦產科診所生產，於同日上午經剖腹產產下1子，次日上午她突然感到呼吸困難，經通知值班護理人員後，護理人員推氧氣機及測血氧機前往她的病房，她經吸氧5分多鐘，因血氧濃度一直維持在50%多，遂將她送至2樓產房接受氧氣治療2個小時，直至11時才送回病房。

同日下午，劉女又感到呼吸困難，護理人員始以活動病床將劉推送至產房吸取純氧，惟劉在產房約2至5分鐘即陷入昏迷，經救護車轉送至苗栗市大千綜合醫院急救，再轉診至台中榮民總醫院，惟到院前心跳停止，於當日不治死亡。

經法務部法醫研究所解剖鑑定劉女死因為剖腹生產後發生大量血栓性肺栓塞，造成心因性及呼吸性休克而死亡。家屬認楊醫師未積極處置，劉女發生呼吸困難，長達7個小時，楊明知診所並沒有治療肺栓塞的藥物以及儀器，卻未將劉轉診，接受進一步診斷及治療，使劉喪失或減少存活之機率，自有醫療過失，遂請求損害賠償。

楊醫師辯稱劉女於2015年11月6日上午的狀況是典型的姿勢性低血壓，此與當日下午發生的事情完全是兩碼事。當日上午劉進入產房後僅短暫時間使用氧氣，待姿勢性低血壓恢復正常後，在產房中正常吃早餐，轉回病房後也正常吃午餐。且他被訴業務過失致死罪嫌業經檢察官不起訴處分確定，他並無任何醫療疏失，並經醫審會鑑定在案。

二審合議庭參酌楊於偵查中供稱「在11月6日上午有跟劉女說她的狀況疑似是肺栓塞，我說最嚴重是肺栓塞，我是想嚇他們一下，希望病患能多活動，但是後來看看不是，我就不講了；當時沒有懷疑劉是肺栓塞，當時護士有跟我說劉都沒有活動，我希望她能活動，所以才嚇她一下」，可見楊醫師於本件事故發生當日上午，主觀上亦曾意識到劉女有發生肺栓塞可能性，抗辯劉女於事故發生當日上午的狀況是典型的姿勢性低血壓，屬卸責之詞，不足採信。

法官認楊於歷經事故發生當日上午狀況，對於劉女發生肺栓塞已有預見可能性，且根據其此前經驗，對於其診所之人員、設備及專長能力，無法確診劉罹患肺栓塞且無法提供完整治療，自應建議其轉往區域醫院或醫學中心，以避免死亡結果之發生，竟捨此不為，任令劉返回病房休息，且未注意持續監測劉血氧濃度，終至劉於當日下午發生大量血栓性肺栓塞不治死亡結果，違反救治病患義務，顯有過失，遂判決楊賠償被害人家屬。

劉女到楊姓醫師開設的婦產科診所剖婦產下1子，次日呼吸困難不治，死因是血栓性肺栓塞，家屬以延誤轉診就醫請求損害賠償，台中高分院認楊有過失，判決楊賠償死者家屬共新台幣509萬元。圖／聯合報系資料照片
劉女到楊姓醫師開設的婦產科診所剖婦產下1子，次日呼吸困難不治，死因是血栓性肺栓塞，家屬以延誤轉診就醫請求損害賠償，台中高分院認楊有過失，判決楊賠償死者家屬共新台幣509萬元。圖／聯合報系資料照片

醫師 事故 婦產科

延伸閱讀

已婚警官與女友出國旅遊、上摩鐵被抓 法官判賠35萬

釣蝦場牆壁破了1個大洞 前員工「打洞穿牆」竊財判賠

圓寶偷溜失敗 秒被圓圓拎回產房

女介紹2男友相互認識 結局是1人被毆傷判賠

相關新聞

偷車賊撞警 辯「以為仇家」 妨害公務…判無罪

卓姓男子偷車被逮衝撞員警，落網稱「以為是仇家上門」、「根本不知道是警察」。法院勘驗密錄器，警方開與一般轎車外觀無異的偵防...

被罵跑車跑到別人老公床上 隨車女領隊求償獲賠

中部地區某遊覽車公司老闆阿倫（化名），與女股東小蘋（化名）為男女朋友關係，小蘋不滿隨團女領隊小秋（化名）與阿倫交往，在臉...

兒僅出生1天就沒媽媽 家屬向醫師求償判賠509萬

劉姓少婦5年前到楊姓醫師開設的婦產科診所剖婦產下1子，次日呼吸困難，未及時轉診至區域醫院或醫學中心急救不治，死因是血栓性...

影／公車提早關車門 乘客慘遭夾腳拖行 司機判拘役55天

新北市劉姓男子去年搭台北客運公車在中和下車時，司機曹姓男子未注意劉男還未走下車，就將車門關閉，導致車門夾住劉男左腳，曹男...

桃園男第8次酒駕被抓 之前還喝酒開遊覽車、2度撞傷人

桃園王姓男子擔任臨時工今年5月酒駕呼氣值高達每公升0.83毫克，法院發現這已是他15年來第8度酒駕被抓，王過去曾兩次酒駕...

捷運女警偽造文書請領38個便當 當庭認錯法院給予緩刑

台北市捷運警察隊張姓女警，為了方便請領伙食費，1年多來偽造38張便當收據，遭民眾檢舉送辦。張姓女警當庭表示不會再犯，士林...

「叫你們不要罷免聽不懂？」 女韓粉暴怒踹金爐慘了

高雄市「罷韓」風波喧騰一時，吳姓女韓粉疑不滿民進黨高雄市議員林智鴻設「罷韓連署點」，出腳踹翻林智鴻服務處開工祭拜用金爐，...

小貨車被檢舉鐵路平交道超車挨罰34000元 法院撤銷罰單

吳男被檢舉在鐵路平交道超車，遭裁罰新台幣3萬4000元，吊銷駕駛執照12個月，並應參加道路交通安全講習，他不服提行政訴訟...

闖平交道撞小火車卻不罰 林鐵處：加裝遮斷器、閃光燈

曾姓女子去年11月駕車行經嘉義縣阿里山森林鐵道20號平交道，遭列車撞上，嘉義區監理所認為她闖平交道，裁罰5萬2千元並終身...

罕見！女子駕車闖平交道撞火車挨罰52000元 法院判撤銷

曾姓女子駕車行經嘉義縣阿里山森林鐵道20號平交道，遭列車撞上，嘉義區監理所認為她闖平交道，裁罰5萬2千元，吊銷駕駛執照，...

五楊高架上不滿被按喇叭 駕駛惡意急煞釀追撞還囂張揮鐮刀

新竹縣林姓男子開車經國道1號五楊高架時，不滿後車按喇叭竟急煞釀追撞，還下車拿鐮刀揮舞恐嚇對方；法院痛批，林男在速限100...

法官信了！男子衝撞警察稱「以為是仇家」 妨害公務無罪

桃園卓姓男子偷車被逮還衝撞員警，落網辯稱「以為是仇家上門」、「根本不知道是警察」，法院勘驗秘錄器發現，中壢警方當時開偵防...

熱門新聞

前職棒兄弟象球星買嘉瑞駕車翻覆 壓車下兩小時不治

疑是夫婦…愛河出口發現2浮屍嚇壞民眾 身體以繩索綑綁

遭爆偷吃成性還被揭獵豔細節 林東芳牛肉麵老闆出聲了

罕見！女子駕車闖平交道撞火車挨罰52000元 法院判撤銷

中秋連假首日清晨新店民宅火警 92歲老婦送醫宣告不治

「叫你們不要罷免聽不懂？」 女韓粉暴怒踹金爐慘了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。