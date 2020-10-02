兒僅出生1天就沒媽媽 家屬向醫師求償判賠509萬

劉姓少婦5年前到楊姓醫師開設的婦產科診所剖婦產下1子，次日呼吸困難，未及時轉診至區域醫院或醫學中心急救不治，死因是血栓性肺栓塞，家屬以延誤轉診就醫請求損害賠償，楊否認醫療疏失，台中高分院合議庭不採信，認定楊有過失，判決楊賠償死者劉女的幼兒、丈夫、父母共新台幣509萬元。可上訴。

死者的家人主張，劉女於2015年11月5日至楊醫師開設婦產科診所生產，於同日上午經剖腹產產下1子，次日上午她突然感到呼吸困難，經通知值班護理人員後，護理人員推氧氣機及測血氧機前往她的病房，她經吸氧5分多鐘，因血氧濃度一直維持在50%多，遂將她送至2樓產房接受氧氣治療2個小時，直至11時才送回病房。

同日下午，劉女又感到呼吸困難，護理人員始以活動病床將劉推送至產房吸取純氧，惟劉在產房約2至5分鐘即陷入昏迷，經救護車轉送至苗栗市大千綜合醫院急救，再轉診至台中榮民總醫院，惟到院前心跳停止，於當日不治死亡。

經法務部法醫研究所解剖鑑定劉女死因為剖腹生產後發生大量血栓性肺栓塞，造成心因性及呼吸性休克而死亡。家屬認楊醫師未積極處置，劉女發生呼吸困難，長達7個小時，楊明知診所並沒有治療肺栓塞的藥物以及儀器，卻未將劉轉診，接受進一步診斷及治療，使劉喪失或減少存活之機率，自有醫療過失，遂請求損害賠償。

楊醫師辯稱劉女於2015年11月6日上午的狀況是典型的姿勢性低血壓，此與當日下午發生的事情完全是兩碼事。當日上午劉進入產房後僅短暫時間使用氧氣，待姿勢性低血壓恢復正常後，在產房中正常吃早餐，轉回病房後也正常吃午餐。且他被訴業務過失致死罪嫌業經檢察官不起訴處分確定，他並無任何醫療疏失，並經醫審會鑑定在案。

二審合議庭參酌楊於偵查中供稱「在11月6日上午有跟劉女說她的狀況疑似是肺栓塞，我說最嚴重是肺栓塞，我是想嚇他們一下，希望病患能多活動，但是後來看看不是，我就不講了；當時沒有懷疑劉是肺栓塞，當時護士有跟我說劉都沒有活動，我希望她能活動，所以才嚇她一下」，可見楊醫師於本件事故發生當日上午，主觀上亦曾意識到劉女有發生肺栓塞可能性，抗辯劉女於事故發生當日上午的狀況是典型的姿勢性低血壓，屬卸責之詞，不足採信。

法官認楊於歷經事故發生當日上午狀況，對於劉女發生肺栓塞已有預見可能性，且根據其此前經驗，對於其診所之人員、設備及專長能力，無法確診劉罹患肺栓塞且無法提供完整治療，自應建議其轉往區域醫院或醫學中心，以避免死亡結果之發生，竟捨此不為，任令劉返回病房休息，且未注意持續監測劉血氧濃度，終至劉於當日下午發生大量血栓性肺栓塞不治死亡結果，違反救治病患義務，顯有過失，遂判決楊賠償被害人家屬。