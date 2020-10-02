被罵跑車跑到別人老公床上 隨車女領隊求償獲賠

中部地區某遊覽車公司老闆阿倫（化名），與女股東小蘋（化名）為男女朋友關係，小蘋不滿隨團女領隊小秋（化名）與阿倫交往，在臉書張貼「請同業注意！這位是小秋，小心調她跑車跑到你老公床上去了」，經小秋提告，台中地院依誹謗罪將小蘋判處拘役30日確定，民事部分判小蘋賠償小秋精神慰撫金5萬元。可上訴。

小秋主張，小蘋與阿倫為同居的男女朋友，阿倫為遊覽車公司負責人兼駕駛人員，小秋則為隨團女領隊，小蘋是公司股東，除負責內勤工作，亦負責公司向社群軟體Facebook申請帳號。

小蘋因不滿小秋與阿倫交往，於去年6 月10日凌晨，以公司臉書帳號，在臉書「張貼請同業注意！這位是小秋，小心調她跑車跑到你老公床上去了，破壞人家家庭，不知廉恥，破壞我公司名聲」，並張貼小秋的照片，貶損小秋人格尊嚴、名譽及社會評價。