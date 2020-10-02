影／公車提早關車門 乘客慘遭夾腳拖行 司機判拘役55天

新北市劉姓男子去年搭台北客運公車在中和下車時，司機曹姓男子未注意劉男還未走下車，就將車門關閉，導致車門夾住劉男左腳，曹男發現後雖立即停車，劉男已趴地遭公車拖行數公尺。新北地院考量員警獲報到場時，曹男也自首是肇事人，符合自首要件，得減輕其刑，日前依過失傷害罪簡易判決處拘役55天，得易科罰金5萬5000元。

簡判指出，去年8月2日上午7時許，劉姓男子搭乘台北客運公車沿新北市中和區興南路往烘爐地方向行駛，至南勢角捷運站4號出口前站牌，劉欲下車時，因正好已有乘客開始擠上車，劉男等到眾人都上車後才下車。

公車司機曹姓男子見公車外側已無人站立，以為乘客都已上下車完畢，便關閉車門並往前行駛，不料趕在最後一刻下車的劉男，左腳被公車車門夾住，隨即被向前行駛的公車拖行。

「夾到人了。」司機曹男聽到有乘客大喊，連忙緊急停車並打開車門，因公車已往前開了數公尺，導致劉男右側膝部內側副韌帶與前十字韌帶斷裂、右側膝部後十字韌帶拉扯傷等傷害。