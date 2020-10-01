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桃園男第8次酒駕被抓 之前還喝酒開遊覽車、2度撞傷人

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園王姓男子擔任臨時工今年5月酒駕呼氣值高達每公升0.83毫克，法院發現這已是他15年來第8度酒駕被抓，王過去曾兩次酒駕撞傷人、多次因酒駕入獄，還曾酒駕開遊覽車，刑度一路從罰金、拘役到7月、8月徒刑，法院痛批他不知悔改，枉顧公共安全，這次第八犯判他有期徒刑9月，可上訴。

法院發現，王男2005年初次酒駕被判罰金1萬4000元，2007年二犯被判拘役30日，2008年三犯判拘役59日，2009年四犯判有期徒刑6月。

直到2011年3月6日、3月24日，王在短短1個月內竟兩度酒駕，前後在平鎮騎車和1輛小客車擦撞，經測得呼氣值每公升0.97毫克，後又騎車在在新屋區被攔，經測得呼氣值每公升0.67毫克，第五犯、第六犯各被判8月、8月，合併執行1年2月。

王入監執行後，2015年10月23日又在平鎮區中豐路、環南路口被抓，當時喝了3瓶啤酒測得呼氣值每公升0.7毫克，而且當時竟還駕駛遊覽車在公眾往來道路，還擦撞1名機車騎士，法院批他罔顧公眾安全，第7犯法院依公共危險判他有期徒刑9月。

時隔多年王仍不知悔改，今年5月11日再次酒駕上路，當天下午1點多騎機車回家途中經蘆竹區龍安街時，因車身左搖右晃被巡邏員警攔查，測得呼氣值高達每公升0.83毫克，再度被依公共危險罪嫌送辦。

法院審酌，王男明知酒駕對一般往來公眾具高度危險性，竟仍騎車上路且數值高達0.83，漠視自己、公眾安全，況且之前已經有7次酒駕前科，這次再犯同樣犯行，顯見自制力薄弱，考量犯後坦承，態度尚可，擔任臨時工、家境貧寒，這次第八犯依公共危險罪判他有期徒刑9月。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王男15年來8次酒駕，這次被依公共危險罪判刑9月，此為示意圖。圖／報系資料照
王男15年來8次酒駕，這次被依公共危險罪判刑9月，此為示意圖。圖／報系資料照

酒駕 遊覽車 酒測

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