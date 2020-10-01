涉詐領加班費2萬餘 南市消防局科員判降級改敘

台南市消防局黃姓科員涉嫌詐領加班費2萬餘元，台南地方法院依詐欺等罪判刑5月，緩刑2年；懲戒法院懲戒法庭審理後，判處黃員降1級改敘。全案可上訴。

判決指出，有博士學位的黃姓科員於民國104年到105年任職南市消防局第四、第六救災救護大隊期間，被控未依規定以人事差勤系統完成請假作業，涉嫌請假不實，並詐領未休假加班費新台幣2萬6890元。

台南地檢署偵辦期間，黃姓科員坦承犯行，並繳回犯罪所得。台南地方法院審理後，審酌黃姓科員無犯罪紀錄，素行良好，詐得金額不多，情節非重，依詐欺、偽造文書等罪判處有期徒刑5月，可易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付9萬元。

台南市政府案發後將黃姓科員移送懲戒，懲戒法庭認為，黃姓科員所為影響公眾對其職位的尊重及執行職務的信賴，為維護公務紀律，有予以懲戒的必要，判決降1級改敘。全案可上訴。