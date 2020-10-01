路口安全大執法專案 全國每天取締5985件違規

內政部警政署與交通部，9月1日起共同宣示全國「路口安全大執法」，針對執法5大重點項目「汽機車不停讓行人」、「車輛轉向不暫停讓行人優先通行」、「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」、「行人未依規定行走行人穿越道」及「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」等加強取締。

截至今天10月1日，這次「路口安全大執法」行動，各直轄市及縣市警察局共規劃1366處路口加強執法工作，總計取締179550件，平均每天取締5985件，較2019年取締138萬1063件，每日平均3783件，增加2202件，增加58.2％。

9月1日到30日路口大執法期間，路口發生交通事故每日平均死亡1.13人、受傷421人，相較109年1至7月發生日平均數死亡3.12人、受傷714人，平均日死亡數減少1.99人，減少63.78%、受傷減少293人，減少41.03％，警政署認為執法效果顯著，已逐漸獲得國人對「行人路權」觀念的重視，並有效提升「路口慢看停」觀念及降低路口車禍發生率。

警政署說，這次大執法行動，是希望藉由強力執法手段，及透過各媒體、社群網路等管道及利用民眾集會時機，加強宣導用路人遵守「路權」及「路口慢看停」等觀念，提升駕駛人及行人守法及互相尊重的觀念，以維護道路交通安全。

警政署強調，「執法只是手段，安全才是我們的目的」，維護路口通行安全，駕駛人和行人都需要共同遵守規範，並呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」；行人也應依規定行走行人穿越道，不闖越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，不要分心滑手機尊重停讓者，以確保路口通行安全與順暢。