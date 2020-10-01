捷運女警偽造文書請領38個便當 當庭認錯法院給予緩刑

台北市捷運警察隊張姓女警，為了方便請領伙食費，1年多來偽造38張便當收據，遭民眾檢舉送辦。張姓女警當庭表示不會再犯，士林地方法院依照偽造私文書罪處4月徒刑，可易科罰金，給予緩刑2年機會。

判決指出，張姓女警在捷運警察隊服務，派駐北市捷運東門站執行巡邏、守望、值班、備勤等勤務。張女在誤餐時確實購買便當，但未取得可報帳的收據或發票，竟貪圖方便請領伙食費，明知黃的商店沒賣便當，卻擅自找人偽刻免用統一發票專用章和負責人印章，偽造收據請領伙食費。

全案直到去年3月5日，遭民眾檢舉曝光。張女每月有2、3次到東門站執勤，請領核銷的商店卻在大同區，且沒賣便當，張女從2017年9月間至2019年3月間，共請領38個便當，每個120元。捷運警察誤餐費專款專用，每人1餐上限為80元。