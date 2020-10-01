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高雄噁大叔熊抱性騷擾、想索吻 女服務生堅持不和解

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄40歲李姓中年男子去年在時尚音樂館消費，卻突如其來熊抱店內女服務生，疑想強行索吻。女服務生不甘受侵犯，堅決報警追究到底。高雄地院認定李趁人不及抗拒而為擁抱，依違反性騷擾防治法，判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，可上訴。

李男當時藉故請女服務生到廁所，結果趁女方毫無防備之際，正面擁抱女服務生入懷，似乎還打算索吻。女服務生奮力推開他並報警。

李男到案坦承確實到該音樂酒吧消費，店內監視器畫面中的男子也是他本人無誤，但他再三強辯，「平常就會擁抱，沒有強吻意思」

案經高雄地院審理，認定李男未經女服務生同意，就趁人毫無防備時，任意擁抱女服務生，毫不尊重他人身體自主權利及人格尊嚴。雖然李男有和解意願，但女服務生堅持不合解，承審法官依上述情節，認定李男涉性騷擾，依法判處拘役30日，得易科罰金3萬元，全案還可上訴。

高雄一名男子到音樂酒吧消費，藉故性騷女服務生。 圖／Ingimage
高雄一名男子到音樂酒吧消費，藉故性騷女服務生。 圖／Ingimage

性騷擾

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