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捷運女警偽造收據請領伙食費 判刑4月緩刑2年

中央社 / 台北1日電

台北市政府警察局捷運警察隊張姓女警涉嫌便宜行事，以偽造的收據請領伙食費。士林地院認為張女確有誤餐事實，審酌她坦承犯行，日前依行使偽造私文書罪判刑4月，宣告緩刑2年。

士林地方法院判決書指出，張姓女警派駐捷運站執行勤務，因公誤餐而自行購買便當，但未取得可供報帳的收據或發票，竟自行偽刻一家商店的統一發票專用章及負責人印章，進而偽造收據，於民國106年至108年間，向北市捷警隊請領38筆便當費用。

張姓女警到案坦承犯行，遭偽刻印章的商店負責人則證稱，沒有同意張女刻印章，自家商店也沒有販賣便當。

承審合議庭認為，張姓女警犯罪事證明確，審酌張女為圖便利請領伙食費而偽造文書，行為確有不當，應該予以非難，但張女坦承犯行，當庭表示會記取教訓、不再犯，依行使偽造私文書罪，判處有期徒刑4月，得易科罰金。

合議庭也考量，張姓女子坦承犯行，遭偽刻印章的商店負責人也同意給予緩刑，張女歷經偵查、審判後應能知所警惕而無再犯之虞，因此宣告緩刑2年，可上訴。

警察

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