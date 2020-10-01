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「叫你們不要罷免聽不懂？」 女韓粉暴怒踹金爐慘了

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導

高雄市「罷韓」風波喧騰一時，吳姓女韓粉疑不滿民進黨高雄市議員林智鴻設「罷韓連署點」，出腳踹翻林智鴻服務處開工祭拜用金爐，遭警方依法送辦。高雄地院審理，認定吳姓女韓粉涉犯強制罪，判處拘役10日，得易科罰金10萬元，可上訴。

林智鴻服務處今年農曆春節初五開工團拜，擺出金爐燒金紙，並在服務處設置「罷韓連署點」。51歲吳姓女韓粉路過林智鴻服務處，不滿情緒油然而生，怒吼「叫你們不要再罷免啦、你們聽不懂人話嗎」，甚至不顧林智鴻服務處主任等人正在燒金紙，冷不防出腳踹倒金爐；金爐翻倒路旁，灰燼飄散空中。

林智鴻服務處人員報警處理，警方將吳依公共危險等罪送辦。高雄地院審理，勘驗現場監視器畫面等證據，認定吳女只是不滿林智鴻服務處受理罷韓連署，毫不和平理性溝通，反而直踹翻祭祀用金爐，妨害他人使用金爐祭拜權利，涉強制罪，判處她拘役10日，得易科罰金1萬元，可上訴。

吳姓女子疑不滿罷韓，踢翻民進黨市議員林智鴻服務處金爐，被警方依法送辦。記者賴郁薇／翻攝
吳姓女子疑不滿罷韓，踢翻民進黨市議員林智鴻服務處金爐，被警方依法送辦。記者賴郁薇／翻攝

罷韓 韓粉

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