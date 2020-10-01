五楊高架上不滿被按喇叭 駕駛惡意急煞釀追撞還囂張揮鐮刀

新竹縣林姓男子開車經國道1號五楊高架時，不滿後車按喇叭竟急煞釀追撞，還下車拿鐮刀揮舞恐嚇對方；法院痛批，林男在速限100公里國道上乖張、狂放行駛，還用張牙舞爪般裝模作樣揮刀恫嚇，嚴重危害用路人安全，依妨害公眾往來、恐嚇等罪判他有期徒刑8月，得易科罰金，可上訴。

起訴指出，林男（38歲）去年5月13日下午1點多開車經國道1號北向高架45公里處，因不滿謝姓駕駛尾隨在後多次按喇叭，就近距離變換車道，還開到謝的前方急煞停車，導致對方反應不及追撞，林下車還拿鐮刀朝謝揮舞、咆哮，國道警方到場將他送辦。

法院審酌，林在速限高達100公里的國道1號高架路段上，沒遵守交通規則，還反其道而行，只因細故就無視往來公眾安全，遽然任意用變換車道、急煞等如此乖張、狂放的方式行使，嚴重危害用路人安全並肇事。

法院更痛批，林事後仍不罷休，還下車用張牙舞爪般，恣意猖狂採揮舞鐮刀姿態威嚇對方，就算只是裝模作樣，但從外觀來看手段極具威迫、震懾性，讓被害人心中充滿恐懼陰影短期內難以抹滅。