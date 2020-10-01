聽新聞
test
0:00 / 0:00
五楊高架上不滿被按喇叭 駕駛惡意急煞釀追撞還囂張揮鐮刀
新竹縣林姓男子開車經國道1號五楊高架時，不滿後車按喇叭竟急煞釀追撞，還下車拿鐮刀揮舞恐嚇對方；法院痛批，林男在速限100公里國道上乖張、狂放行駛，還用張牙舞爪般裝模作樣揮刀恫嚇，嚴重危害用路人安全，依妨害公眾往來、恐嚇等罪判他有期徒刑8月，得易科罰金，可上訴。
起訴指出，林男（38歲）去年5月13日下午1點多開車經國道1號北向高架45公里處，因不滿謝姓駕駛尾隨在後多次按喇叭，就近距離變換車道，還開到謝的前方急煞停車，導致對方反應不及追撞，林下車還拿鐮刀朝謝揮舞、咆哮，國道警方到場將他送辦。
法院審酌，林在速限高達100公里的國道1號高架路段上，沒遵守交通規則，還反其道而行，只因細故就無視往來公眾安全，遽然任意用變換車道、急煞等如此乖張、狂放的方式行使，嚴重危害用路人安全並肇事。
法院更痛批，林事後仍不罷休，還下車用張牙舞爪般，恣意猖狂採揮舞鐮刀姿態威嚇對方，就算只是裝模作樣，但從外觀來看手段極具威迫、震懾性，讓被害人心中充滿恐懼陰影短期內難以抹滅。
法院考量，林男犯後坦承、態度尚可，從事營造業經濟非富裕，依妨害公眾往來、恐嚇等罪，各判林有期徒刑6月、4月，應執行8月，均得易科罰金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言