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威權時期哪些大法官屈從政治？ 這9號解釋將移檔案局

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

被檔案局認定為政治檔案的九號大法官解釋，包括涉及「萬年國會」的釋字第31、85、117、150號解釋，和關於「參加叛亂組織」的第68、80、129號解釋，以及萬年國會終止的第261、272號解釋，其中最具爭議的是處理「滿14歲前已參加叛亂組織之人之刑責？」的第129號解釋。

第129號解釋認為就算是兒童時期參加「叛亂組織」，長大後沒有自首或可證明已脫離組織，「其行為既在繼續狀態中，自應負刑事責任」；這號解釋讓在13歲時在山東參加過「匪偽兒童團」的牟奇玉、牟紹恒22年後獲罪。

促進轉型正義委員會去年10月欲調取威權時期具爭議的9號大法官解釋完整檔卷，但司法院認為須衡平研究與評議秘密間的衝突，提供去識別化的電子卷，但因政治檔案條例要求政府機關清查、報送政治檔案，司法院可能在11月前將這9號大法官解釋檔卷、17份不受理決議移轉為國家檔案。屆時，大法官當年的發言紀錄將被公開。

司法院表示，政治檔案主管機關為檔案局，司法院依據政治檔案條例將這9號大法官解釋卷宗報送檔案局，檔案局既已審定為政治檔案，因此會在檔案局指定的期限儘速移轉，但移轉的細節則需要再與檔案局洽商。至於移轉檔案後，檔案的管理利用，由檔案局依法辦理。

司法院指出，去年10月促轉會函調9號解釋的檔卷，司法院在12月就提供相關資料，因函調的目的是做研究報告，衡量評議屬秘密，因此將各大法官的名字以「○」處理，但政治檔案條例規範得很寬泛，明文要求政府機關（包括司法院）清查、報送政治檔案，經審定屬政治檔案就要移轉為國家檔案。

一名法官表示，一直以來包括聲請狀、速紀錄在內的大法官解釋相關檔卷都由司法院保管，大法官能在會議上暢所欲言，多半是信賴討論須守密的規定，如果討論的內容被揭露，難保未來大法官不會擔心「秋後算帳」；而速紀錄有不可靠的地方，揭露是否適當都是問號。

政治檔案條例的立法是為建立符合轉型正義精神、兼顧檔案當事人隱私的政治檔案開放應用制度。有法官認為，公開才能還原歷史真相，這是轉型正義無可迴避的一環，司法在戒嚴時期有工具化的傾向，坦承面對錯誤才能讓民眾相信司法。但這名法官承認，雖然公開資訊有助轉型正義，但一些機關都被質疑是「東廠」了，即便他們秉公處理，現在也恐難洗去他們在國人眼中的顏色。

另有法官認為，在那個時空背景下，當權者的意見不見得就是錯的，大法官聽取當權者的意見也不一定就是照辦，但未來要怎麼公開這些檔案的確困難。有律師則認為司法本來就該獨立，如真的有大法官作解釋時還要「函詢中央」，當然要公諸於世。

促進轉型正義委員會上月在政大封存124箱國民黨台灣省黨部文件。圖／國民黨提供
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促轉會主委楊翠表示，封存政治大學的檔案是為了保存。記者潘俊宏／攝影
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司法院 大法官 轉型正義

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